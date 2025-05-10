悲傷母親節！高雄高職生遭酒駕撞死 女友命危 家屬盼幫愛女集氣

黑色轎車駕駛酒駕，於三民區同盟三路釀1死4傷嚴重車禍。（民眾提供）

2025/05/10 17:53

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酒駕衝撞機車！高雄19歲情侶男死女重傷 另波及3傷

〔記者許麗娟／高雄報導〕高雄19歲高職生李男與顏姓女友今（10日）凌晨零時許，在高雄同盟三路遭酒駕撞成一死一重傷，2人上週剛考完畢業考，目前顏女仍因頭部重創腦出血，腦壓過高未脫離險境，顏女父親難過地向校方表示，希望大家幫忙集氣，幫愛女度過難關。

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據了解，李男與顏女為同校同班的班對情侶，李男雖然平時忙於課業和打工，也相當照顧女友，未料一場酒駕車禍造成年輕情侶自此天人永隔，校方表示，由於兩人課業皆已完成，也完畢業考了，將會如期送出畢業證書。

校方說，今早第一時間請導師向李男與顏女家長表達慰問與關心，學校將全力協助後續事宜，李男阿嬤感謝學校的關心，目前將以處理愛孫後事為重；至於顏女的父親則說，愛女因腦部受到撞擊，仍命危在加護病房觀察中，這3天將是危險期，希望同學幫忙集氣、祈禱，幫她的孩子度過難關。

此外，學校輔導處也將於下週一上課日，針對兩人的同班同學進行安心減壓班級輔導，協助導師及同學面對此事件的心情調適。

☆飲酒過量 有害健康 禁止酒駕☆

高雄一對十九歲的高職情侶，凌晨遭酒駕撞成一死一命危，目前女方仍未脫離險境。（民眾提供）

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