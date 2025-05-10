假親友詐騙又來了 「感冒」女兒要求匯30萬

東港警阻詐30萬元。（警方提供）

2025/05/10 16:58

〔記者陳彥廷／屏東報導〕元老級電話詐騙「假親友」隨著AI生成的蓬勃，有捲土重來趨勢。屏東縣東港警方接獲76歲倪姓老翁報案，太太接到「女兒」來電要求匯錢，警方到場告知倪氏夫婦這是詐騙，及時阻詐30萬元。

東港警分局東港派出所副所長陳培育、警員劉智佳日前接獲倪姓男子報案說，妻子接到不明號碼疑似詐騙集團電話，對方假裝女兒，聲稱手機遺失，更換電話號碼，要求加入新的LINE，接著又LINE說急需周轉30萬元。

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警方指出，詐騙集團假冒倪氏夫婦女兒的「感冒聲音」，在LINE中聲稱在北部某公司上班，想代賣商品，已向廠商進貨卻未支付款項，希望由家人匯款新台幣30萬元還給廠商，提供銀行帳戶要家人匯款急用。

倪男認為有詐，即撥打110報案，警方撥打報案人女兒電話反查證，確認她沒有打給家人借錢，也沒有缺錢，破解詐騙集團慣用的假親友詐騙手法，阻詐30萬元。

警方呼籲詐騙手法日新月異，隨著科技的進步，已經可以利用AI仿製人聲，日前內埔警分局亦曾接獲與親友聲音幾乎一模一樣的電話，使民眾更容易落入詐騙陷阱，也使得這種極易破解而消失多年的假親友手法在消聲匿跡後，卻有捲土重來之勢。

東港警分局建議民眾，防堵假親友類型詐騙，可以加強社群媒體隱私設定、阻擋陌生來電、設定家人間共同的暗號等等方法，避免受騙，遇到任何問題請立即撥打165或110尋求警政單位協助。

☆自由時報電子報提醒您，防詐騙專線︰165，報案專線︰110☆

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