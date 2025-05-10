房仲恨女友愛上別人 開車衝撞、射擊爆打情敵重傷被判7年

警方將黃姓男子逮捕。（資料照）

2025/05/10 16:30

〔記者林宜樟／嘉義報導〕到新北市從事房仲工作的黃姓男子去年9月與蔡姓女友、情敵許姓男子在嘉義縣談判，黃男見蔡女與許男離去，憤而開車撞倒許男，拿空氣槍射擊許男頭臉，拿槍打臉打到槍身斷裂，再拿球棒打臉，導致許男重傷；案經檢方調查起訴，嘉義地方法院日前依殺人未遂罪判處黃男有期徒刑7年，可上訴。

法院判決書指出，黃男與蔡女交往多年，蔡女在黃男北上工作時，對許男產生感情，然而蔡女跟許男吵架，又答應跟黃男在一起；去年9月7日下午5點約好，由蔡女開黃男的車到嘉義高鐵站接黃男，但4點多時許男主動聯絡蔡女，讓蔡女心意動搖，改成2人一同開車到高鐵站接黃男，但蔡女並未先將心意轉變告知黃男。

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接到黃男後，3人開車到鹿草鄉縣道167線余慈爺公廟前空地暫停進行談判，許男告訴黃男，蔡女會移情別戀，是因黃男沒有花時間陪她，沒有給予情緒價值；黃男告訴蔡女，若要分手就下車與許男離開，結果許男隨即下車，蔡女也下車跟著離去；黃男見狀憤而開車衝撞許男，接著拿空氣槍朝頭臉射擊，子彈打完後再拿槍痛扁，打到槍身斷裂。

蔡女見狀趕緊報案，黃男駕車欲倒車輾許男，蔡女趕緊阻擋，黃男氣到將蔡女拉上後座上鎖，再倒車衝撞，卻撞到護欄而停下；黃男下車拿球棒猛毆許男，喊著「反正我都不想活了，多拉一個人陪我上路」，蔡女趕緊報案。

警方到場，黃男知犯大錯，想求死，便拉住蔡女，拿球棒佯稱要傷害她，要求警員射殺他，警方趁隙將他壓制逮捕；許男重傷送醫，蜘蛛網膜下腔出血、腰椎爆裂性骨折合併滑脫、右側肋骨骨折合併氣胸、右腳脛骨腓骨骨折、左肩關節脫位，有生命危險，幸好經搶救後救回一命。

偵訊時，黃男坦承犯行，辯稱是許男介入感情，還遭言語羞辱，才基於義憤而殺人；黃男辯護人也稱，黃男自幼父母離異，母親改嫁，他遭繼父家暴，逃家多年，成長過程缺乏關愛支持，因而將蔡女視為生命重心，感情瓦解時無法承受而犯案，有可憫恕情狀，應減輕其刑。

法官認為，黃男原本與蔡女重修舊好，約好一起斬斷與情敵的感情，卻在1小時內急遽翻轉，變成情敵陪女友跟他談分手，戲劇化的轉變，固難以接受，但雙方未婚，有選擇伴侶權利，並未違背正義之情，黃男主張因義憤殺人，難以成立。

法官審酌，黃男未理性處理感情糾葛，對情敵衍生殺意，行為不可取，但非預謀殺人，是衝動型犯罪；他擔任房仲，月收約3萬元，父母離異，與外婆及阿姨同住，家庭支持力有限，復歸社會可能性中等，判有期徒刑7年。

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