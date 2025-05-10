泰籍女技師偷拍女客 原來都為了傳給已婚男友「觀賞」

警方將張男移送法辦。（記者徐聖倫翻攝）

2025/05/10 16:12

〔記者徐聖倫／新北報導〕新北市林口區某泰式養生館泰國籍沈姓女技師，月前涉偷拍女客遭法辦，警方查出有10多名女子受害。前日警方有新進度，原來沈女偷拍影像皆傳給了53歲的張姓男友「觀賞」，而張男為已婚身分，與沈女的戀情為婚外情。張男遭警方法辦，新北地檢署複訊後，以30萬元交保。

據悉，沈姓女技師替被害女客服務時，一邊使用手機一邊以單手進行按摩，被害女客頓感詭異，扯下敷在臉上的毛巾，將沈女犯行逮個正著。女客搶過手機檢查，發現除了她的照片外還有10多名不同的女子裸體照。

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警方逮回沈女，她否認犯行，辯稱是客人要求她拍的，警詢後依妨害秘密、妨害性隱私等罪將她法辦，檢方聲押獲准。警方持續破解手機，發現這些影片都流向1名男子的手機，也就是沈女的男友張男，前日警方逮捕張男，並查扣其手機。

張男到案承認是他指使，圖片、影像他自行觀賞後就刪除，堅稱沒有外流這些圖影，更沒有以此營利。警方依妨害秘密、妨害性隱私等罪嫌，將張男移送新北地檢署，最後以30萬元交保。警方表示，目前已通知其他受害人到案協助筆錄，並提出告訴。

警方扣回張男的手機。（記者徐聖倫翻攝）

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