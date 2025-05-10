19歲高職生打工返家遭酒駕撞死 家屬追打肇事駕駛痛罵「殺人犯」

酒駕肇事釀1死4傷的鄭男，被依涉嫌公共危險罪和過失致死罪送辦，今早死者相驗後，鄭男被送地檢署複訊。（民眾提供）

2025/05/10 15:19

〔記者許麗娟／高雄報導〕高雄19歲李姓高職生，今（10）日凌晨零時許載同校顏姓女友騎車行經三民區同盟三路，卻遭酒駕鄭男撞死，女友仍傷重在加護病房插管治療，李男的遺體上午在殯儀館相驗，家屬和肇事的36歲鄭男都到場，鄭男雖向李男家屬道歉，但家屬無法原諒，甚至在鄭男被警方帶離時，一度悲痛追打大罵「殺人犯」。

遭撞死的李男目前就讀高雄某高職3年級，因為父母自小離異，父親又因案服刑，幾乎是由阿嬤一手拉拔長大，李男也半工半讀，晚上在牛排店打工，昨夜下班後，先到仁武區載顏姓女友（19歲）欲一同返回鼓山區住家，未料凌晨零時許行經同盟三路時，與駕駛轎車的鄭男對撞，2人遭重擊後倒地，李男當場死亡，女友則是頭部重挫昏迷緊急送醫，仍命危觀察中，另鄭男的轎車於車禍後失控又波及另2輛機車，共造成1死1重傷3輕傷。

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李男原本下月就要畢業，即將展開新人生，卻在母親節前夕車禍身亡，今早遺體相驗，阿嬤、舅公、姑姑都趕到殯儀館，媽媽也從北部回到高雄見兒子最後一面，一手扶養李男長大的祖母數度悲痛直喊「我的乖孫啊！」姑姑等家屬對李男離世相當不捨，直說「這孩子很乖」，相驗結果是因為車禍意外造成創傷性休克死亡。

肇事的工地主任鄭男因與友人喝酒後不顧危險仍開車返家，並稱是一時恍神沒注意到前方車輛才釀禍。今早也被警方帶至殯儀館，近中午相驗結束後，警方欲帶鄭男離開時，家屬難過到一度追打鄭男並大罵是殺人犯，鄭男因酒測值高達每公升0.66毫克，被依涉嫌公共危罪和過失致死罪送辦，並送地檢署複訊。

☆飲酒過量 有害健康 禁止酒駕☆

高雄凌晨發生酒駕釀1死1重傷及3輕傷的嚴重車禍，死者年僅19歲，原本下月就要高職畢業，今早遺體在殯儀館相驗。（記者許麗娟攝）

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