又是這裡！中山高仁德路段6車連環撞 8天3起車禍共釀1死13傷

國道1號仁德南下333.6公里處發生6部大、小車的事故，消防隊緊急搶救，這也是該路段附近8天來的第3起連環撞意外。（民眾提供）

2025/05/10 15:02

〔記者吳俊鋒／台南報導〕中山高台南仁德路段今天下午發生4部自小客車、1部小貨車與1部大貨車擦撞意外，消防隊緊急趕往救援將受傷3人送醫，所幸意識都清醒；這也是該路段8天以來的第3起連環撞事故，共釀成1死、13傷。

這起事故發生在國道1號333.6公里南向，市府消防局下午1點8分獲報，出動3車、6人趕往搶救，將受到輕傷的1名駕駛與2名乘客送醫，都是女性。

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所幸送醫女子意識都清醒，事故也未造成受困，但現場已造成交通壅塞，車流回堵嚴重，目前由國道警察處理、排除中，肇事原因將再調查、釐清。

這也是仁德路段8天以來發生的第3起連環撞意外，且都是南向車道；本月2日深夜，在329公里附近6小車與1大車的事故，5人輕重傷送醫。

本月7日深夜，335公里處4大車與1小車的事故，造成1死5傷；今天則是第3起，也是在仁德路段附近。

國道1號仁德南下333.6公里處發生6部大、小車的事故，消防隊緊急搶救。（民眾提供）

國道1號仁德南下333.6公里處發生6部大、小車的事故，消防隊緊急將傷者送醫。（民眾提供）

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