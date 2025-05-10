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    以為氣爆......竟是槍響！賭債喬不攏他開車狠撞 遭霰彈槍反擊

    李男開車逃離現場。（記者徐聖倫翻攝）

    李男開車逃離現場。（記者徐聖倫翻攝）

    2025/05/10 14:51

    〔記者徐聖倫／新北報導〕21歲李姓男子今凌晨0時許與友人因債務相約新北市蘆洲街頭談判，沒想到一見面李男就開車衝撞對方車輛，對方持霰彈槍反擊，雙方在槍響後皆逃離現場。有民眾聞聲以為氣爆，警方據報循線逮捕李男，並調閱相關監視器，正積極追緝在逃的開槍嫌犯。

    據悉，李男與友人在網路上因為賭債遲遲談不攏隔空互罵，於是雙方相約在蘆洲區永安南路二段見面談判。李男帶了1名同夥先抵達，等到對方也開車出現後，二話不說直接開車衝撞，對方不甘示弱，持霰彈槍對著李男的汽車車尾開槍，雙方一陣衝突後皆逃離現場。

    警方接獲民眾報案，趕抵現場確認不是氣爆，即刻調閱相關監視器追查，循線在泰山區先行逮捕李男。經查李男有過失傷害、侵占等前科，他供稱是為了「喬債」所以雙方相約談判，並稱對方開槍打他，其餘細節李男則不願交代。

    警方表示，案情應該沒有這麼單純，現正持續調閱相關監視器以車追人，將盡速逮回開槍後逃逸的犯嫌。本案將依毀損、恐嚇、槍砲等多項罪嫌進行偵辦。

    李男遭警方逮捕法辦，還有嫌犯在逃中。（記者徐聖倫翻攝）

    李男遭警方逮捕法辦，還有嫌犯在逃中。（記者徐聖倫翻攝）

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