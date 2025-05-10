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    首頁　>　社會

    北市知名科技公司董事長被綠 妻與小王傳煽情訊息還開房嘿咻

    台北市一家科技公司董事長發現妻子與男網友出遊、開房嘿咻，提告求償100萬元，台北地院判男網友要賠董事長30萬元精神慰撫金。（情境照）

    台北市一家科技公司董事長發現妻子與男網友出遊、開房嘿咻，提告求償100萬元，台北地院判男網友要賠董事長30萬元精神慰撫金。（情境照）

    2025/05/10 15:15

    〔記者林嘉東／台北報導〕台北市某知名科技公司董事長去年意外發現妻子小敏（化名）與王姓男網友互傳煽情訊息，進一步查出還多次出遊、開房嘿咻，氣炸向王男求償台幣100萬元精神慰撫金。台北地院審結，認為王男與小敏的行為，已逾一般男女正常社交往來範圍，嚴重破壞董事長的婚姻，判王須賠30萬元。可上訴。

    科技公司董事長提告主張，他與小敏2022年11月間結婚，婚後發現妻子去年5月間開始與王姓男網友互傳親暱示愛及煽情訊息，王男不僅傳下體自慰照及性交影片給太太，還約太太出遊，到王男高雄住處及在台北市商務旅館開房發生性行為，嚴重破壞他的婚姻生活，向王男求償100萬元精神慰撫金。

    法官審理時，王男辯稱，他與小敏在交友網站認識時，並不知道小敏已婚，後來得知後，有與小敏互傳示愛及煽情訊息，也有傳送下體自慰及性交影片給小敏，及在高雄住處與台北旅館開房發生性行為。

    法官認為，王男與小敏的行為，已逾越一般男女社交往來範圍，且破壞了小敏與丈夫間的婚姻關係，認為求償有理，審酌人夫所受的傷害，判王男要賠人夫30萬元。可上訴。

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