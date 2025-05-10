隱匿「凶宅」真相賺價差 買家入住發現「異樣」告投資客

李姓投資客隱匿房屋曾發生自殺事件，賣屋時未告知張姓母女，對方入住後發現「異樣」才驚覺買到凶宅。法院認定構成詐欺，判刑2年並追徵不法所得350萬元。示意圖，與本新聞無關。（資料照）

2025/05/10 14:36

〔記者王捷／台南報導〕李姓投資客為賺價差，虛報購屋價格，轉賣時也未向買家張姓母女揭露凶宅真相，母女入住後覺察「異樣」，才驚覺買到凶宅憤而提告。台南地方法院審理後，認定李男犯下詐欺取財罪，判刑2年並追徵不法所得350萬元。

李男在2016年以750萬元價格，向王姓女屋主購入台南市一棟房屋，王女的丈夫早在2010年在屋內上吊自殺身亡，售屋時均已明確告知李男房屋背景，介紹人甚至明白表示此為「凶宅」，但李男仍以原價購買並無異議。

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直到2019年，張姓母女透過仲介看中該屋，雙方洽談買賣時，李男於不動產現況說明書第36項「是否知悉本標的物曾發生凶殺、自殺或非自然身故」中勾選「否」，簽名確認後完成交易。張姓母女於當年10月底以1260萬元成交，並完成付款與交屋。

母女入住後陸續感覺屋內氛圍異常，經鄰人告知過往曾有人在屋內上吊，驚覺受騙，因此提出告訴，檢方偵查後提起公訴，李男則辯稱「自己不知該屋有非自然死亡紀錄」，否認犯意。

法院傳王姓女屋主與當時的仲介來作證，王女指稱契約書中登載的「表面交易價格」是1100萬，但實際上雙方私下成交價為750萬元，差額350萬元後來由王女退還給李男，表示李男知情卻刻意隱匿凶宅，還藉此提高售價與貸款空間謀取不法利益，所為已構成刑法第339條詐欺取財罪。

法官指出，依台灣社會普遍認知，「凶宅」明顯影響房屋交易意願與價格，屬於應揭露的重大交易事項，出賣人有主動告知義務。李男明知卻故意隱瞞，使買家陷於錯誤，應負法律責任。考量其所得價差為350萬元，已將房屋移轉予買方，法院裁定追徵該差額為犯罪所得，並判處2年徒刑。

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