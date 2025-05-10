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    自強號上男子全身抖動引熱議 鐵警查證超反轉

    18歲男子在行進中的自強號列車上四肢顫抖像跳機械舞，怪異舉止引起民眾熱議，鐵路警察員警了解，男子是因感冒畏冷身體不自覺顫抖。（擷取自黑色豪門企業臉書）

    18歲男子在行進中的自強號列車上四肢顫抖像跳機械舞，怪異舉止引起民眾熱議，鐵路警察員警了解，男子是因感冒畏冷身體不自覺顫抖。（擷取自黑色豪門企業臉書）

    2025/05/10 13:53

    〔記者黃淑莉／雲林報導〕電影「屍速列車」在台灣自強號列車上真實上演？有民眾在社群Threads上心PO出一段影片且指地上有亮點，影片中1名男子在列車門旁突然全身痙攣抖動，引起網友熱議，甚至有人猜測他是吸食毒品、被魔神仔附身。鐵路警察斗六派出所獲報前往處理，18歲男子家人表示，男子是因感冒畏冷不自覺顫抖，確認無危險或違法行為，由朋友協助返家。

    影片PO文者還附上一段文字「屍速列車，地上有亮，台鐵135次自強號」，影片中1名身穿白T恤、黑色長褲，手臂上有刺青的男子，在行駛中的列車車門旁像中邪全身痙攣四肢不斷抖動像機械舞，雙手時而扶住車身、時而滑落。

    影片PO出引起許多網友留言熱議，多數網友從其舉動懷疑是吸毒，也有網友留言「誰允許他在火車上跳Popping」、「他是在跳LadGaga的Abracadabra嗎」，今天早上民眾已把PO文刪除。

    鐵路警察局台中分局斗六派出所副所長王介男指出，影片中18歲男子搭乘135次自強號在昨（9）日下午6點25分行經斗六車站，站務人員獲報上車陪同男子下車，斗六所獲報到剪票口接手協助，發現男子雙手不自覺顫抖，精神壯況不佳，詢問是否需要就醫，男子說不用，警方致電家人也說，男子因感冒會畏冷致身體不自覺顫抖情況。

    男子向員警說，先前有吐血，嘴唇是因乾裂流血，想嘔吐。警方指出，處理員警一再確認男子身體狀況，他均表示已恢復，無須送醫，由於男子並沒有做出危險或違法行為，警方只能就現場狀況處置。

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