宜蘭地檢辦母親節家庭日 戒毒更生人阿文帶5子女謝愛妻

宜蘭地檢署今天舉辦母親節家庭日，邀請更生人與其家庭同歡。（宜蘭地檢署提供）

2025/05/10 12:30

〔記者王峻祺／宜蘭報導〕宜蘭地檢署今天舉辦母親節家庭日，邀請更生人同歡，曾深受毒害的阿文（化名），帶著1家7口赴約，難得家人團聚做麵包，親子玩得不亦樂乎，他還與5名子女當場感謝妻子的辛勞，坦言「不離不棄的愛」讓他從迷途中找到回家的路。

獲緩起訴戒癮個案阿文，曾因一時好奇誤觸毒品深陷低谷，妻子得知後不但沒有責怪，反而和孩子們一起成為他最堅實的後盾，陪伴撐過每一次戒癮關卡。阿文透露，感謝妻子多年付出，未來會好好努力，用心陪伴家人。

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另名受邀參加活動的阿虹（化名），12年來獨力撫養女兒，對在監服刑的丈夫阿火（化名）始終不離不棄，更用溫柔與堅韌撐起家庭，讓丈夫無後顧之憂安心服刑改過，今年一家3口也在歡笑聲中度過母親節，感謝宜蘭地檢的陪伴，讓他們走過困境，重拾愛與希望。

宜蘭地檢署檢察長王以文說，「家庭支持」是更生人復歸社會的重要支柱，這次以母親節為契機，將愛化為改變動力，邀請更生家庭一起做麵包及採蔥等體驗，藉此舒壓與充電，相信在親情滋養下，定能重新踏上正向的人生之路，為回歸社會而努力。

宜蘭地檢署檢察長王以文（右）與更生人家庭歡慶母親節，親自下廚做幸福三星蔥麵包。（宜蘭地檢署提供）

宜蘭地檢署檢察長王以文（左4）與更生人家庭歡慶母親節。（宜蘭地檢署提供）

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