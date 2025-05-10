堆置回收物爆衝突 男拿鐵鎚敲擊少年頭部被判2年10月

胡姓男子用鐵鎚攻擊唐姓少年，案發後被警方查扣。（警方提供）

2025/05/10 11:40

〔記者周敏鴻／桃園報導〕桃園市胡姓男子去年10月27日下午，因在中壢區新興路一處巷口堆置回收物，與當時僅17歲的唐姓少年發生口角，胡男從機車上拿出兩把鐵鎚後，折返用鐵鎚敲擊少年頭部十餘下，還好他人阻止，少年送醫後撿回一命，桃園地方法院因成年人故意對少年犯殺人未遂罪，判處胡男有期徒刑2年10月。

胡男從事資源回收工作，常在新興路1處巷口堆置回收物，引來唐姓少年的母親連連抱怨，案發當天下午4點多，巷口又被堆置回收物，唐姓少年發現後，要求胡男清除，胡男供稱，他向對方解釋回收物不是他放的，對方仍不斷碎碎念，他心生不滿，才走到機車旁，拿出放在車內的2把鐵鎚後，返回要找對方理論。

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豈料唐姓少年仍對著胡男碎念，讓胡男情緒失控，左右手各持1把鐵鎚，朝少年頭部猛敲十餘下，路人與少年母親聽到衝突的聲音，趕來勸阻，胡男才罷手，檢警調查，少年被緊急送醫，因創傷性硬腦膜下出血、顱骨閉鎖性骨折、雙側手臂挫傷等傷害，還好經過搶救，保住一命。

桃院因成年人故意對少年犯殺人未遂罪，判處胡男有期徒刑2年10月，法官認為，少年傷勢嚴重，胡男主觀上具有殺人之不確定故意甚明，考量胡男與少年與他的父母調解成立，並已支付部分賠償金7萬元，縱依未遂犯規定減輕其刑，其最輕法定本刑為有期徒刑5年1月，與本案犯罪情節相較，仍有情輕法重之處，再爰依刑法酌量減輕其刑。

胡姓男子與唐姓少年爆發衝突的新興路巷口。（警方提供）

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