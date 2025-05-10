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    首頁　>　社會

    香港男入台當車手 大聲講電話引來警方逮人

    警方查扣鍾姓男子持有的金融卡與現金。（警方提供）

    警方查扣鍾姓男子持有的金融卡與現金。（警方提供）

    2025/05/10 11:36

    〔記者周敏鴻／桃園報導〕來自香港的鍾姓男子8日下午帶著11家台灣各銀行的金融卡，前往桃園市蘆竹區1處便利商店，反覆操作ATM自動提款機，之後又到鄰近的1處金融機構，再度反覆操作ATM，過程中他大聲用廣東話講電話，引起巡邏經過的員警注意，跟監後研判他是詐騙集團車手，當場將他逮捕，訊後已依「洗錢防制法」與「詐欺犯罪危害防制條例」送辦。

    蘆竹警分局南崁派出所巡邏員警，當時巡邏經過便利商店時，聽到鍾男大聲講電話，講的卻是廣東話，便特別留意他的行動，而鍾男完全沒有警覺，多次拿出背包裡的金融卡，反覆操作ATM提領現金；之後鍾男又步行到鄰近的1處金融機構，再度拿出金融卡，反覆操作ATM提領現金。

    員警研判鍾男是「境外車手」，緊急回報派出所，待支援警力抵達後，隨即上前攔下鍾男盤查，嚇得鍾男臉色發白，面對員警的問話也結結巴巴，警方說，鍾男身上共帶有11張台灣各銀行的金融卡，以及成功提領的現金19萬7000元，訊後除將鍾男送辦外，還要追查指揮他入境擔任車手的詐騙集團上游成員。

    警方查獲鍾姓男子（中）涉嫌從香港來台擔任境外車手。（警方提供）

    警方查獲鍾姓男子（中）涉嫌從香港來台擔任境外車手。（警方提供）

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