不爽「垃圾」顧客 老闆氣到磨平印章挨告毀損罪

台南鎖店老闆因不滿顧客批評修復品質，將印章磨平遭判毀損罪拘役10日；罵對方「垃圾」則被判無罪，示意圖。（記者王捷攝）

2025/05/10 11:12

〔記者王捷／台南報導〕罵顧客垃圾沒事，磨壞印章卻判有罪。陳姓鎖店老闆在修復印章時不爽被顧客嫌棄，怒罵顧客垃圾，並將印章磨平，法院依毀損罪判拘役10日，但陳老闆不服上訴二審被駁回，至於罵顧客垃圾，二審維持無罪。

2023年8月間，陳男為顧客維修印章時發生爭執，因不滿對方批評修復品質，竟在情緒激動下，當場將印章印文磨平，導致該印章無法再使用，顧客氣憤向南市警六分局提告。

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陳男坦承，有磨平印章，但辯稱是顧客不付錢，他才將印章磨平，強調事後仍可重刻使用。陳男的辯護人則主張，修復時本來就會磨平印文，而且也不能算是損壞，原印章本來就「不堪使用」。

顧客在偵查中提供印章送修前後的照片，送修前，印面「杜」字右側及「超」字左側雖有小缺口，但並不嚴重；送修後，陳男再次磨平印章，導致「杜」字左下、「政」字左下及「超」字整體均遭磨損，印面大半已無法辨識，已達印章失去使用功能的程度。

一審法官比對印章修復前後照片，確認印面大半文字已無法辨識，認定陳男構成毀損罪，量處拘役10日，可以易科罰金。

陳男不服上訴二審，台南高分院認為，原審已就犯罪事實、行為人責任及社會危害性全面審酌，量刑並無失當，駁回上訴，檢方認為陳男罵顧客垃圾，涉公然侮辱，但法官認為沒有超過一般人不能忍受的程度，維持無罪。

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