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    首頁　>　社會

    沒注意機械車位有人 按鍵停車害鄰居愛車被壓壞

    前社區主委沒注意機械車位有人，按鍵停車害鄰居毀車跳車逃生。示意圖，與本新聞無關。（資料照）

    前社區主委沒注意機械車位有人，按鍵停車害鄰居毀車跳車逃生。示意圖，與本新聞無關。（資料照）

    2025/05/10 10:44

    〔記者黃佳琳／高雄報導〕曾擔任高雄苓雅區某社區大樓主委的楊姓婦人，開車回家時準備把車子停進機械車位，她背對著車位按停車鍵，沒注意到車位上秦姓住戶準備駛離，害秦男趕緊逃車逃生並目睹愛車被壓壞，楊婦辯稱有先確認車位上沒人才按壓按鍵，但法官勘驗監視器畫面後不採信她的說詞，判她應賠3萬6千餘元。

    判決指出，去年4月7日下午1點多，秦姓男子到社區大樓地下室準備開車出門，他先把隨身物品放入後座，隨後打開駕駛座車門準備上車，結果他聽到腳下機械馬達傳出運作聲響，他急忙跳出車外，只見到愛車被機械車位往下帶，造成左前車門受到擠壓毀損。

    秦男當下找尋「凶手」，發現是社區前主委楊姓婦人按壓停車鍵所致，但楊婦不認帳，雙方因而鬧上法院。高雄地方法院簡易庭審理時，楊婦辯稱有先確認沒人在機械停車設備內，才按鈕啟動設備，且秦男自己沒把車門關好，才導致車子受損，也要負一定責任。

    法官勘驗監視器畫面，發現秦男準備開車時，楊婦正好也開車返回地下室準備停車，但楊婦下車後背對著停車位，沒有先去查看機械車位上有沒有人就按鍵啟動設備，因此認定楊婦有責，依車輛受損程度，判她應賠3萬6千餘元，可上訴。

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