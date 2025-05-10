如願？怪手司機嘆「工地太累」改當車手 恐吃2年2月免費牢飯

李男（中）宣稱第一天當車手就被抓，檢警卻查出他之前也曾向兩位被害人取款共248萬元。（警方提供）

2025/05/10 10:28

〔記者張瑞楨／台中報導〕桃園市駕駛怪手的李姓司機，覺得工作太累，去年加入詐欺集團車手，假冒投資公司經理，向被害人取款，沒想到他花4000元搭計程車到台中，向蔡姓被害人面交2000萬元，當場被員警逮捕，身上還查出毒品，他瞎掰宣稱自己第一天上班就被抓，但檢警戳破他的謊言，發現他之前也曾向兩位被害人，拿取各40萬元與208萬元現金，台中地方法院依加重詐欺罪判刑2年2月，可上訴。

判決書指出，李男原為工地挖土機司機，卻認為工作太累且所得頗低，去年（2024年）加入詐欺集團，假冒投資公司經理，向被害人面交取款，被害人蔡男於去年4月，於臉書上看到假投資的詐欺廣告，點擊連結後加入「股往金來」群組，依照指示下載APP完成註冊，再將帳號資料提供對方代為操作。

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蔡男去年8月先後匯款50萬元、100萬元、80萬元，共計230萬元至騙徒指定的人頭帳戶，不料，詐騙集團卻以投資股票，被其他主力狙擊無法出金，拒絕給付投資紅利與本金，蔡男察覺有異報警，並向詐團謊稱願繼續投資200萬元，與台中市警局第五分局員警，設下誘捕車手的「請君入甕」之局。

李男於去年9月18日晚間，到中市一處幼稚園前向蔡男出示偽造工作證，宣稱自己是投資公司外勤經理，收取200萬元現金之際，被埋伏員警逮捕，李男落網後一度掙扎拒捕，警方以優勢警力將他強勢壓制，查扣假工作證、收據等物品外，還有毒品安非他命與吸食器。

警方調查，李姓車手從桃園搭計程車到台中花了4000元，如果成功取款，將獲利4萬元，李男也感嘆，在工地開挖土機太累想賺快錢，第一次上班就狼狽落網，台中地院認為他坦承犯行，但他不是第一次犯案，檢警又查出他之前向兩位被害人，各拿取40萬與208萬元，依加重詐欺取財罪（含未遂）判刑2年2月，可上訴。

警方查扣的假證件與假收據，還發現李男身上帶有毒品（右上）。（警方提供）

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