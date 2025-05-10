警政署公布候用分局長名單 2名女警官錄取

警政署今（10）日公布陳育健等31名最新候用分局長錄取名單。（警政署提供）

2025/05/10 10:30

〔記者邱俊福／台北報導〕警政署今（10）日公布陳育健等31名最新候用分局長錄取名單，此次獲得錄取之候用分局長，為具有豐富的內外勤歷練及專業能力，依其面試成績（40%）、測驗成績（30%）、陞職積分（30%）等3項分數總分擇優錄取30名，另外免試保送績優駐外警察聯絡官1名，以培養具國際事務能力人才，未來結訓後將依序派任縣市警察局分局長職務，為警察重要幹部注入強而有力的新血，強化警察幹部陣容。

經分析，錄取30人名單，許多年輕的警察幹才均獲得拔擢，其平均年齡約44.4歲，其中2位女性候用分局長（賴楷淳、許純菁），1位原住民族候用分局長（劉智豪）， 1位具有化學工程博士學歷候用分局長（何彥承），其他還有縣（市）警察局現任中階重要幹部。

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警政署表示，辦理此次縣（市）警察局候用分局長班第18期甄試，是依據「警察人員陞遷辦法」及「縣市政府警察局候用分局長遴訓作業規定」辦理，參加甄試資格須具備警正班結業、外勤重要職務歷練且經各警察機關主官（管）考核表現傑出予以保薦。

報名參加甄試人員共有77人，為拔擢優秀的警察幹部，培育適任分局長人才，對於候用分局長甄試特別重視並層層把關，除聘請學者專家擔任測驗命題委員外，並由署長等7位主官（管）擔任口試委員，對於甄試人員的職務歷練、工作成效、才識、問題分析能力及儀態言辭等面向綜合考量加以評定，期望遴選出最優秀的警察幹部，未來能為治安工作奉獻最好的服務。

（警政署提供）

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