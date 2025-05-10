男友逼打分手砲 無緣的「前夫」爆打他頭破血流

蔡姓男子逼女友打分手砲，女友的「前夫」出手救人，但下手太重也被判有罪。示意圖。（資料照）

2025/05/10 09:36

〔記者黃佳琳／高雄報導〕蔡姓男子和女友小美（化名）交往、同居，還一度論及婚嫁，但蔡男因毒品案被通緝，小美想跟他分手，蔡男藉口返回住處拿東西，趁機逼打分手砲，而小美孩子的「生父」沈男剛好目睹，他拿棍棒痛打蔡男救出小美，卻因出手過重，把蔡男打到頭破血流，害自己被依傷害罪判刑2月，得易科罰金，而蔡男則是犯性侵未遂罪判刑1年。

判決指出，小美與沈男曾於2015年交往，兩人於2017年時生下孩子，但孩子出生後，沈男入獄服刑，直到2022年出獄後，發現小美單獨撫養兩人的骨肉，兩人重新恢復連絡，小美也把家裡的鑰匙交給沈男，方便他探視孩子。

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而小美在沈男坐牢期間，與蔡姓男子交往，兩人交往4年，一度論及婚嫁，但蔡男染上吸毒惡習，被高雄地檢署發布通緝，害小美幫忙繳納的保釋金被沒收，小美氣炸提分手，蔡男也同意，2022年12月9日，蔡男到小美公司找她，說要把住處鑰匙還給她並順便拿東西，小美原不同意蔡男進屋，但蔡男堅持，兩人只好一起去接孩子回家。

蔡男回到住處後，把小美強拉至房間內企圖打分手砲，小美死命掙扎，此時沈男剛好到小美家準備接孩子，他聽到小美的尖叫聲，急開房門卻發現房門反鎖，於是他繞至陽台，從窗戶爬進小美房間，並順手拿棍子朝蔡男的頭部打去。

蔡男被打到頭破血流後向友人求援，友人載他去醫院包紮，但他自知是通緝犯不敢報警，而是小美因反抗時全身多處受傷，就醫時被醫護人員查覺有異，通報警方到場後才讓事件曝光。

高雄地方法院審理時，蔡男否認性侵小美，辯稱自己可能被小美和沈男設局，但法官發現，蔡男在現場留下一條沾血的內褲，如果他沒有脫褲性侵小美，為何就醫時只著外褲，獨留內褲在房內，加上相關證人證詞都比對得上，因此不採信蔡男說詞，依性侵未遂罪判刑1年；而沈男則是因出手過重，讓蔡男嚴重受傷，因此也依傷害罪判刑2月，得易科罰金，可上訴。

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