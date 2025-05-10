酒駕衝撞機車！高雄19歲情侶男死女重傷 另波及3傷

黑色轎車駕駛酒駕，於三民區同盟三路釀1死 4傷嚴重車禍。（民眾提供）

2025/05/10 07:35

〔記者許麗娟／高雄報導〕高雄市三民區同盟三路，今（10）日凌晨零時多發生一起嚴重的死亡車禍，轎車駕駛鄭男（36歲）與對向行駛的機車騎士李男（19歲）發生衝撞，李男當場慘死，後座女友顏女（19歲）則是腦出血重傷昏迷，送醫插管搶救，另車禍波及2輛機車，再造成2騎士和1乘客輕傷，鄭男酒測值為每公升0.66毫克超標。

這起釀成1死4傷的車禍，發生在同盟三路與九如三路口，目前正在進行九如橋改建工程，封閉單側北往南的車道，調撥南向北的車道，並劃設雙黃線分隔雙向車流。

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車禍發生當時，轎車駕駛鄭男行駛同盟三路往北，於調撥車道撞上對向李男騎乘機車載著顏姓女友，李男當場死亡，顏女則是頭部及肢體重傷、意識不清，送往高醫插管搶救，轎車又波及撞上另1輛機車，另有1輛機車亦因車禍急煞滑倒，受波及的騎士張男（21歲）、陳男（22歲）及乘客潘女（20歲）均僅手腳輕微擦傷，未就醫。

據了解，死者李男與重傷的女友目前就讀高職即將畢業，李男深夜打工後載著女友正要返家，未料遇上酒駕車禍死亡，拉拔李男長大的李男阿嬤接獲通知後，連夜趕往車禍現場認屍，當場痛哭失聲！肇事的鄭男稱昨晚在朋友家喝酒後於凌晨正要返家，一時恍神才沒注意到前方車輛釀禍。

警方指出，車禍發生該路段為無號誌路口，經現場酒測，轎車駕駛鄭男酒測值超過法定標準，另騎士張男、陳男酒測值為0，李男則抽血待驗。初步肇因研判疑為鄭男酒駕釀禍，詳細肇因仍須待交通警察大隊進一步鑑定分析，全案鄭男依公共危險罪、過失致死罪嫌移送高雄地檢署偵辦。鄭男另涉違反道路交通管理處罰條例第35條1項1款，可處3萬至12萬元以下罰鍰，當場製單舉發。

☆飲酒過量 有害健康 禁止酒駕☆

黑色轎車駕駛與對向雙載騎士對撞，造成19歲男騎士當場慘死，後座女友重傷送醫。（民眾提供）

黑色轎車駕駛鄭男酒駕釀1死 4傷嚴重車禍，被依公共危險罪、過失致死罪嫌送辦。（民眾提供）

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