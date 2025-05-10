為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　社會

    酒駕衝撞機車！高雄19歲情侶男死女重傷 另波及3傷

    黑色轎車駕駛酒駕，於三民區同盟三路釀1死 4傷嚴重車禍。（民眾提供）

    黑色轎車駕駛酒駕，於三民區同盟三路釀1死 4傷嚴重車禍。（民眾提供）

    2025/05/10 07:35

    〔記者許麗娟／高雄報導〕高雄市三民區同盟三路，今（10）日凌晨零時多發生一起嚴重的死亡車禍，轎車駕駛鄭男（36歲）與對向行駛的機車騎士李男（19歲）發生衝撞，李男當場慘死，後座女友顏女（19歲）則是腦出血重傷昏迷，送醫插管搶救，另車禍波及2輛機車，再造成2騎士和1乘客輕傷，鄭男酒測值為每公升0.66毫克超標。

    這起釀成1死4傷的車禍，發生在同盟三路與九如三路口，目前正在進行九如橋改建工程，封閉單側北往南的車道，調撥南向北的車道，並劃設雙黃線分隔雙向車流。

    車禍發生當時，轎車駕駛鄭男行駛同盟三路往北，於調撥車道撞上對向李男騎乘機車載著顏姓女友，李男當場死亡，顏女則是頭部及肢體重傷、意識不清，送往高醫插管搶救，轎車又波及撞上另1輛機車，另有1輛機車亦因車禍急煞滑倒，受波及的騎士張男（21歲）、陳男（22歲）及乘客潘女（20歲）均僅手腳輕微擦傷，未就醫。

    據了解，死者李男與重傷的女友目前就讀高職即將畢業，李男深夜打工後載著女友正要返家，未料遇上酒駕車禍死亡，拉拔李男長大的李男阿嬤接獲通知後，連夜趕往車禍現場認屍，當場痛哭失聲！肇事的鄭男稱昨晚在朋友家喝酒後於凌晨正要返家，一時恍神才沒注意到前方車輛釀禍。

    警方指出，車禍發生該路段為無號誌路口，經現場酒測，轎車駕駛鄭男酒測值超過法定標準，另騎士張男、陳男酒測值為0，李男則抽血待驗。初步肇因研判疑為鄭男酒駕釀禍，詳細肇因仍須待交通警察大隊進一步鑑定分析，全案鄭男依公共危險罪、過失致死罪嫌移送高雄地檢署偵辦。鄭男另涉違反道路交通管理處罰條例第35條1項1款，可處3萬至12萬元以下罰鍰，當場製單舉發。

    ☆飲酒過量 有害健康 禁止酒駕☆

    黑色轎車駕駛與對向雙載騎士對撞，造成19歲男騎士當場慘死，後座女友重傷送醫。（民眾提供）

    黑色轎車駕駛與對向雙載騎士對撞，造成19歲男騎士當場慘死，後座女友重傷送醫。（民眾提供）

    黑色轎車駕駛鄭男酒駕釀1死 4傷嚴重車禍，被依公共危險罪、過失致死罪嫌送辦。（民眾提供）

    黑色轎車駕駛鄭男酒駕釀1死 4傷嚴重車禍，被依公共危險罪、過失致死罪嫌送辦。（民眾提供）

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    社會今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播