為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　社會

    家庭代工徵人誆戶頭帳密 高雄夫妻投資詐騙得手3000萬

    高雄詐團夫妻指揮車手取金再換虛擬幣洗錢，4個月得手3000萬，從住處搜獲13只名牌精品包。（刑事局提供）

    高雄詐團夫妻指揮車手取金再換虛擬幣洗錢，4個月得手3000萬，從住處搜獲13只名牌精品包。（刑事局提供）

    2025/05/09 23:59

    〔記者黃良傑／高雄報導〕林姓男子夫妻檔扮車手頭，指揮車手取詐款上繳後，再透過轉換虛擬貨幣洗錢，聯手澳門、柬埔寨等境外機房，今年一至四月間，就詐騙逾3千萬元。刑事局南打中心逮獲林男夫妻，自住處搜獲13只精品包包，前日再將剛從桃園機場入境的王姓詐團成員逮捕歸案。

    刑事局於去年查獲王男（26歲）等人涉嫌於屏東縣組詐欺洗錢水房，詐團先在網路上佯裝家庭代工名義，騙取金融帳戶及提款卡密碼，同時利用假投資網站詐騙被害人投資，再將錢匯入騙取來的帳戶中。

    夫妻二人指揮車手取款後，將錢交給收水手繳回水房，再透過管道將錢轉成虛擬貨幣，涉嫌洗錢並製造金流斷點，警方獲報組成專案，向上追溯，發現該詐團的上游為林男（37歲）夫妻，夫妻二人指揮旗下車手提領犯案，再將贓款換成虛擬貨幣。

    警方教唆王男前往澳門、柬埔寨等地，尋求多個境外機房，積極建立聯繫管道，進而取得被害人資料，警方陸續逮捕涉案成員，並在林姓夫妻檔家中查扣13只精品包包，王男剛入境就遭查獲，全案依詐欺、洗錢及組織犯罪送辦。

    林嫌夫妻檔住處遭搜索時，還被查扣13只大牌精品包，市值約200萬元，另陸續查扣5輛車、現金221萬3600元、柬埔寨7萬2500元、美金620元、黃金項鍊1條、銀行金融卡23張，以及毒品咖啡包15包等證物，全案依詐欺、洗錢及組織犯罪送辦。

    ☆自由時報電子報提醒您，防詐騙專線︰165，報案專線︰110☆

    高雄詐團夫妻指揮車手取金再換虛擬幣洗錢，4個月得手3000萬。（刑事局提供）

    高雄詐團夫妻指揮車手取金再換虛擬幣洗錢，4個月得手3000萬。（刑事局提供）

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    社會今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播