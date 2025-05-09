家庭代工徵人誆戶頭帳密 高雄夫妻投資詐騙得手3000萬

高雄詐團夫妻指揮車手取金再換虛擬幣洗錢，4個月得手3000萬，從住處搜獲13只名牌精品包。（刑事局提供）

2025/05/09 23:59

〔記者黃良傑／高雄報導〕林姓男子夫妻檔扮車手頭，指揮車手取詐款上繳後，再透過轉換虛擬貨幣洗錢，聯手澳門、柬埔寨等境外機房，今年一至四月間，就詐騙逾3千萬元。刑事局南打中心逮獲林男夫妻，自住處搜獲13只精品包包，前日再將剛從桃園機場入境的王姓詐團成員逮捕歸案。

刑事局於去年查獲王男（26歲）等人涉嫌於屏東縣組詐欺洗錢水房，詐團先在網路上佯裝家庭代工名義，騙取金融帳戶及提款卡密碼，同時利用假投資網站詐騙被害人投資，再將錢匯入騙取來的帳戶中。

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夫妻二人指揮車手取款後，將錢交給收水手繳回水房，再透過管道將錢轉成虛擬貨幣，涉嫌洗錢並製造金流斷點，警方獲報組成專案，向上追溯，發現該詐團的上游為林男（37歲）夫妻，夫妻二人指揮旗下車手提領犯案，再將贓款換成虛擬貨幣。

警方教唆王男前往澳門、柬埔寨等地，尋求多個境外機房，積極建立聯繫管道，進而取得被害人資料，警方陸續逮捕涉案成員，並在林姓夫妻檔家中查扣13只精品包包，王男剛入境就遭查獲，全案依詐欺、洗錢及組織犯罪送辦。

林嫌夫妻檔住處遭搜索時，還被查扣13只大牌精品包，市值約200萬元，另陸續查扣5輛車、現金221萬3600元、柬埔寨7萬2500元、美金620元、黃金項鍊1條、銀行金融卡23張，以及毒品咖啡包15包等證物，全案依詐欺、洗錢及組織犯罪送辦。

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高雄詐團夫妻指揮車手取金再換虛擬幣洗錢，4個月得手3000萬。（刑事局提供）

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