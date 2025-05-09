中壢派出所喬遷 明起康樂路社宅服務市民

桃園市中壢派出所，遷入康樂路56號的全新辦公廳舍。（中壢警分局提供）

2025/05/09 22:08

〔記者黃政嘉／桃園報導〕原與桃園市中壢警分局同棟的中壢派出所，明天起正式遷入中壢區康樂路56號的全新完工的辦公廳舍，和中興巷社宅共構的新中壢所，面積489坪，較舊址136坪大上許多，而將社區生活融入治安功能，是創新警政與民生結合的作法。

中壢警分局指出，此次新建廳舍設計以「智慧、安全、便利」為核心，融入現代化空間規劃與社會住宅共構，不僅提升土地使用效率，也提供民眾更舒適的洽公環境。新廳舍地理位置交通便利，建築結構安全堅固，設有無障礙設施與友善服務空間，強化為民服務能量。

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中興巷社宅是市府第1件公辦都更，舊址為中興巷警察宿舍，由昇陽建設擔任實施者，興建2棟地上20層，地下3層的住宅大樓，新中壢所包括1至3樓，服務電話（03）422-2030維持不變，而原中壢警分局整建至今則已75年。

中壢警分局長林鼎泰指出，中壢派出所肩負轄區治安與交通秩序重任，遷入新廳舍後，將持續以專業態度與高效率回應民眾需求，深化社區警政，打造警民合作的安全生活環境。

桃園市中壢派出所，遷入康樂路56號的全新辦公廳舍。（中壢警分局提供）

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