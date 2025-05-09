疫情期間摩鐵設詐騙機房「反攻大陸」 1罪1罰判刑合計157年

南投縣陳姓男子疫情期間在摩鐵設機房，以賣口罩涉嫌詐欺或廣告不實詐騙中國人民，一罪一罰，南投地院判刑合計157年，應執刑4年。口罩示意照。（資料照）

2025/05/09 23:33

〔記者陳鳳麗／南投報導〕南投縣陳姓男子疫情期間設詐騙機房雇用人員，一組假冒中國微信客服，佯稱對方因販賣口罩涉詐欺或廣告不實強制停用，另一組假冒中國公安騙轉帳到指定帳戶，1個月犯241罪，南投地院判刑合計157年，應執刑4年。

南投地院判決書指出，陳姓男子和綽號「01」男子2020年分別在南投縣埔里鎮的汽車旅館、屏東縣民宿設詐騙機房，召募近10名男女在機房擔任工作人員，一線人員取得中國人民個資，二線人員再以SKYPE帳號聯絡。

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二線人員假冒中國微信客服人員，佯稱對方因販賣口罩涉詐騙或不實廣告，必須停用微信；接著會有另組人聯絡，假冒中國公安，要對方傳個人資料，把帳戶內的錢轉入指定帳號。

陳男等人1個月內詐騙241人，其中29人把錢轉到帳騙帳戶，金額從人民幣10萬多元到數千元不等。

警方在埔里的汽車旅館破獲陳男主持的機房，查扣10支手機、2部筆記型電腦及隨身碟等證物。陳男被捕後坦承犯行。

南投地院法官近日依詐騙取財、詐騙取財未遂等罪名判刑，詐財未遂案每案判刑7個月，一罪一罰下，該部分212罪，判刑合計123年8個月。詐騙取財案分判1年1月到1年8月不等有期徒刑，29罪合計近34年，全部共判刑157年多，但應執行有期徒刑4年。

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