F-16飛官與女兵姪女發生性關係 竟還4度要脅到寢室來 記2大過確定

F-16戰機是空軍重要戰鬥部隊，示意圖。（圖：美國空軍）

2025/05/09 21:46

〔記者楊國文／台北報導〕空軍某戰鬥機聯隊上校，被擔任女兵的姪女指控，以發生過性關係，要向她父母揭露此事，威脅她須持續到其寢室，還傳送「我要妳」等示愛訊息，軍方將上校記2大過處分（等同免職處分） ，但他否認指控，僅承認是叔姪關係，才對女兵特別照顧，並提起行政訴訟，最高行政法院認定軍方處分於法有據，判他敗訴確定。

這名聯隊上校服務的空軍某戰鬥機聯隊，主要武器裝備是F-16戰機，擔負防空攔截、海空偵巡、掩護等任務，是空軍重要戰鬥部隊。

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判決指出，已婚的上校自2023年2月起，多次與擔任女兵的姪女單獨共處寢室，軍方獲報後，展開人評會將他記大過一次。

不料，女兵2023年6月向軍方提出申訴，指稱在營區內和上校發生性關係，竟遭他以此威脅，要求她持續到他的寢室。

軍方再度召開人評會調查認為，兩人具有親屬關係，女兵申訴遭受侵犯一事，應不至於陷害上校，其行為已屬重大違失，破壞軍紀，撤銷前次處分，決議核定該名上校2大過處分。上校不服，提起訴願遭駁回後，提起行政訴訟，要求撤銷處分。

上校指稱，將他一次記2大過處分，實質上等同於免職處分，違反授權明確性原則。他是念在和女兵具親屬關係，才對她特別照顧，絕無強迫、利用權勢或違反其意願的行為，逕自將他處以2大過處分，顯然過重，亦違反比例原則。

上校強調，女兵指控他們在營區內發生性行為，且他以此威脅女方持續到他的寢室，並未提出具體事證，應撤銷處分。

高雄高等行政法院審理認為，上校未遵守營規，自2023年2月起多次和女兵在寢室獨處，從2人LINE對話紀錄不僅可看出上校4度要求女兵到他的寢室，也有要求她留宿，女兵並指控，上校威脅以「我跟他發生過關係，要跟我父母說，來威脅我」。

合議庭也發現，上校傳送「咬妳」、「撲倒妳」、「我要妳」、「小寶貝」等訊息給女兵，並要求女兵傳送性感照給他，可見得2人間互動已逾起幹部和親屬倫理關係，批評上校身為軍中高階幹部，且從事軍職20多年，竟與女兵獨處寢室，並有留宿情事，其行為嚴重影響部隊領導統御與軍事紀律，且犯後否認犯行，並無悔意，軍方將他記2大過，並無違誤，判上校敗訴。

上校不服上訴，最高行政法院認為原處分並無不當，高雄高等行政法院判決於法有據，判決駁回確定。

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