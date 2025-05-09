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    雙胞胎姐姐泰國旅遊失聯 胞妹：手機定位竟在柬國「柬泰園區」

    徐女的妹妹在threads傳貼文，並前往新北市永和警分局報案。（記者鄭景議翻攝）

    徐女的妹妹在threads傳貼文，並前往新北市永和警分局報案。（記者鄭景議翻攝）

    2025/05/09 20:37

    〔記者鄭景議／台北報導〕24歲徐姓女子5日前往泰國員工旅遊，預計玩到8日，卻在6日無故失聯，且追查定位顯示在柬埔寨的柬泰園區，徐女的雙胞胎妹妹焦急地在threads上傳貼文，並前往新北市永和警分局報案，警方已受理失蹤協尋，至於是否有外力或限制自由情況，還無法確認。

    雙胞胎妹妹在threads上傳貼文，表示「拜託大家幫我分享！我姊姊疑似被騙到柬埔寨柬泰園區，目前失聯中……我們追查他的Googlea定位與搜尋紀錄，發現一切根本不是她說的，定位顯示在柬埔寨……」。

    據了解，徐女任職土地開發公司，才剛入職一個月，就被公司贊助「勞動節員工旅遊」，抵達當地後，起初也有視訊報平安，但隔日下午2時許就失聯，且失聯前還傳訊息向朋友表示「手機要被收走了」

    警方表示，7日接獲民眾報案，稱24歲徐姓女子前往泰國員工旅遊後失聯，目前依規定受理失蹤協尋，初步調查徐女於5月5日正常狀態出境泰國，目前無法確定是否有外力或限制自由情況，已製作海外協尋通報單，傳真至外交部緊急聯絡中心。

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