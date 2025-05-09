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    首頁　>　社會

    男砸苗栗罷團志工宣傳車 檢火速起訴求處重刑

    苗栗罷團志工宣傳車被砸，後擋風玻璃及車窗破裂。（苗栗國罷免立委連線提供）

    苗栗罷團志工宣傳車被砸，後擋風玻璃及車窗破裂。（苗栗國罷免立委連線提供）

    2025/05/09 20:07

    〔記者張勳騰／苗栗報導〕苗栗縣公民團體「苗栗國罷免立委連線」推動罷免苗栗第一選區泛藍無黨籍立委陳超明、第二選區國民黨籍立委邱鎮軍，罷團志工宣傳車5日在苑裡鎮被砸車，通霄警分局迅速逮捕嫌疑人39歲邱姓男子移送法辦，苗栗地檢署經4天偵辦，今（9）日將邱男依違反公職人員選舉罷免法及毀損罪嫌提起公訴，建請法院求處重刑。

    邱男庭訊時供稱，沒有人要他這樣做，是因為宣傳車捏造事實而宣傳謠言煽動人民、屬於戰爭行為等語，他因不滿宣傳車插有旗幟宣傳罷免連署活動，才會毀損宣傳車。

    苗栗罷團一名志工的宣傳車停在苑裡鎮信義路與新興路口旁，5日遭騎機車邱姓男子持棍棒砸車，後擋風玻璃及車窗破裂，所幸當時志工未在車內。

    全案移送苗栗檢地檢署偵辦，檢方立即分案由檢察官黃棋安偵辦，檢察官於案發當日即訊問邱姓男子，儘速調查相關事證，認邱姓被告涉犯公職人員選舉罷免法第98條第1項第2款之以強暴妨害他人為罷免案之連署及毀損等罪嫌，今天立即提起公訴，並請求法院從重量刑及宣告褫奪公權。

    苗栗地檢署今天呼籲，罷免制度係法律所定之公民政治權利，切勿因立場不同，而以強暴、脅迫或其他非法手段妨害他人為罷免案之連署等活動。任何意圖干擾民主程序、破壞公共秩序之行為，均屬違法，苗檢對此絕不寬貸，將依法從速嚴正偵辦，從嚴究責，以維護社會法治、保障選舉罷免制度之公正與人民參與公共事務之權利。

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