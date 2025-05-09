前櫃姐狠心掐死2子女 母親節前夕被判無期徒刑

36歲單親媽媽蘇姓女子（左2）殺死2名子女，新北地院今判她無期徒刑。（資料照）

2025/05/09 18:45

〔記者王定傳／台北報導〕蘇姓前櫃姐僅因心情低落，想要輕生，認為子女是自己生的，有權殺死他們，去年5月14日清晨，讓9歲的親生女兒和6歲兒子喝下混有安眠藥的水後，趁子女熟睡之際，以枕頭悶殺，過程中被害者醒來掙扎，蘇女活活將2子女掐死；新北地院職業法官與國民法官組成的合議庭，今依成年人故意對兒童犯殺人2罪，判處蘇女無期徒刑，可上訴。

檢警調查，去年5月14日早上7時許，蘇女在一家汽車旅館內先讓子女喝下混有安眠藥的水後，趁子女熟睡之際，於9時30分拿枕頭覆蓋其女兒臉部，過程中被害者醒來且掙扎，蘇女仍把她活活掐死；1小時後，她又以相同手段將其子掐死，蘇女犯案後一度想輕生，因其閨密來訪，全案才曝光。

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檢方去年8月間將蘇女起訴，適用國民法官法審理，後因被害人家屬聲請，合議庭徵詢檢察官、被告、辯護人意見，並考量本案情節涉及加害人與被害人為母親與子女的關係，基於保護兒童必要，不公開審理。

合議庭認為，蘇女竟僅因心情低落，想要自殺，認為子女是自己生的，所以有權殺死他們，無視孩子獨立的生命權，以致於二名天真活潑、稚嫩的幼童枉死，亦使幼童的阿公、舅舅與阿姨因此受有永遠不可磨滅的心靈創痛。

合議庭並審酌，蘇女雖無前科，但從17歲開始就有長期吸食毒品的習慣，當時雖失業，仍有錢繼續購買與施用毒品，且在經濟上仍受到親友與多個社福單位的支援；案發期間在旅館與子女相處的最後幾天時間裡，她竟仍施用K煙與毒品咖啡包，放任自己心情更加低落，也因此更堅定的殺死2名子女，加上她犯案時令子女無從與無力抗拒的殺人手段，認為她除違背子女信任與依賴，更嚴重違背身為母親應有的責任。

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