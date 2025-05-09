出動裝甲運鈔車！ 調查局銷燬2008公斤毒品證物 大麻占1/4

為維護毒品運送安全，特協請台灣銀行支援裝甲運鈔車。（記者鄭景議翻攝）

2025/05/09 18:48

〔記者鄭景議／台北報導〕法務部調查局今天在木柵垃圾焚化廠，舉行全國獲案毒品證物公開銷燬儀式，共計銷燬各類毒品總重2008公斤612.57公克，其中包括1748株大麻，法務部長鄭銘謙主持儀式時表示，大麻毒品危害國民程度逐年加劇，2014年入庫60公斤，去年入庫已達3383公斤，暴增56倍，顯示其危害程度逐年加劇，凸顯毒品溯源斷根的重要性。

此次毒品公開銷燬儀式，於上月22日召開「獲案毒品處理流程監督會」，29日由檢察官曾鳳鈴等代表監督下，辦理清點、複驗、封緘、簽證等作業。

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本次公開銷燬儀式計銷燬各類毒品總重2008公斤612.57公克，其中包括大麻1748株約547公斤，總箱數392箱；為維護毒品運送安全，特協請台灣銀行支援裝甲運鈔車，台北市政府警察局、新北市政府警察局、國道公路警察局警力沿途警戒，配合調查局督察處警備組人員，全程安全戒護，另調派台北市及新北市調查處人員，協助待銷燬毒品裝卸運送。

鄭銘謙表示，雖說查獲量越來越多，但是施用人口數有降低的趨勢，顯示「冰山下」的毒品人口越來越少；面對萬國公罪，行政院以「五打七安」為施政目標，其中五打，即打擊「黑、金、槍、毒、詐」。政府將持續「拒毒於海外、截毒於關口、緝毒於境內」，於陸海空各方設下重重攔阻，以達施政目標。

調查局長陳白立表示，毒品是各國公敵，公開銷燬是緝毒的最後階段，透過公開銷燬的完整程序，讓整個毒品犯罪產業鏈，知道政府禁絕毒品的決心，希望毒品犯罪集團不要心存僥倖以身試法，調查局一定會堅持緝毒查毒的決心，與國內各司法機關來完成政府反毒政策，達成無毒家園的願景。

調查局在木柵垃圾焚化廠舉行全國獲案毒品證物公開銷燬儀式，共計銷燬各類毒品總重2008公斤612.57公克。（記者鄭景議攝）

調查局督察處警備組人員，全程安全戒護，另調派台北市及新北市調查處人員，協助待銷燬毒品裝卸運送。 （記者鄭景議翻攝）

法務部長鄭銘謙（右三）及調查局長陳白立（左三）主持儀式。（記者鄭景議攝）

共計銷燬各類毒品總重2008公斤612.57公克，其中包括1748株大麻。（記者鄭景議攝）

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