涉競選小物案被通緝 北檢證實傅崐萁管家已主動投案

國民黨立委傅崐萁管家李慶隆今日下午已向北機站投案。（微光花蓮提供）

2025/05/09 16:29

〔記者王定傳／台北報導〕台北地檢署偵辦立法院國民黨團總召傅崐萁競選小物案，今年3月指揮調查局北機站搜索傅崐萁男管家李慶隆台中住處後，李就失聯，檢方上週五搜索其委任律師張睿文事務所，並對李發佈通緝，台北地檢署今證實，李慶隆今在另一名律師陪同下主動前往調查局北機站投案，調查官依法予以逮捕，目前正在製作筆錄中，預計稍晚解送北檢歸案。

傅崐萁被爆料在本屆立委選前提供多名藍營候選人修容組等競選小物，負責供貨的是花蓮縣「戰天下」公司，該公司負責人蘇意舜曾於傅縣長任內任觀光處長；名嘴溫朗東懷疑傅、蘇合謀，透過疑似中國製競選小物介選，告發傅等人涉反滲透法、商業會計法及偽造文書。

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檢調於2月27日兵分5路搜索戰天下公司及蘇意舜住處等處，3月11日再搜索李男台中住處，3月14日搜索傅崐萁官邸附近李的住處。

檢調發現，檢察官於3月11日訊問李慶隆後，李隔日深夜與律師張睿文事務所員工，一前一後開車進入律師事務所大樓停車場，並將汽車停在張的車位上，且前後車牌均拆除，此後李就失聯。

檢調懷疑張涉嫌藏匿李，於5月2日搜索張睿文律師事務所，訊後以藏匿隱避犯人罪嫌，諭令張睿文50萬元交保，並對李發布通緝。

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