XREX創辦人蕭匯宗、黃耀文涉洗錢4.1億獲緩起訴

中檢偵辦XREX共同創辦人蕭匯宗與黃耀文洗錢案，去年12月傳喚兩人與陳梅慧，陳女卻在偵訊後返家途中車禍身亡，新竹地檢署偵查排除假車禍陰謀。（資料照，記者廖雪茹攝）

2025/05/09 17:16

〔記者張瑞楨／台中報導〕台中檢方偵辦ACE王牌交易所，涉嫌用「阿福錢包」幫詐騙集團洗錢，發現台灣虛擬幣專家的XREX虛擬貨幣交易所共同創辦人蕭匯宗與黃耀文，2023年1月幫詐欺洗錢集團轉換1270萬顆泰達幣（USDT，當時市價4.1億餘元），違反洗錢防制法，此案偵查時，還發生台灣頂尖區塊鏈金融犯罪分析師陳梅慧洩密案，陳女偵訊返家途中車禍喪命的離奇意外，中檢認為蕭匯宗、黃耀文向來與司法機關合作，致力虛擬貨幣防詐，2人坦承犯行且悔悟，裁定緩起訴處分。

不過，中檢也提出附加條件，蕭匯宗應支付公庫500萬元，黃耀文支付300萬元，兩人應製作反詐欺與反洗錢的宣導短片2則，每則5分鐘以上，於XREX交易所官方網站發布，兩人都應提供虛擬貨幣介紹課程各40小時，給執法或執法教育機關。

請繼續往下閱讀...

至於陳梅慧車禍身亡案，新竹地檢署去年12月偵結，排除假車禍陰謀論，單純是徐姓男子駕駛租賃小客車，載客趕往桃園國際機場時，未注意前方車況，與陳女搭乘的車碰撞，徐男已依過失致死罪起訴。

緩起訴書指出，蕭匯宗（營收長）與黃耀文（執行長）是鏈科股份公司（即XREX虛擬貨幣交易所）共同創辦人，中檢去年偵辦虛擬貨幣交易平臺ACE王牌交易所的「阿福錢包」APP軟體系統，涉嫌配合詐欺集團，用虛擬貨幣洗錢，處理詐得的贓款，檢方發現一名許姓男子於2123年1月聯繫蕭男，請蕭男協助把位於「波場鏈」的泰達幣，轉換到「以太鏈」。

蕭男與黃男商議後，考量許男是國內場外交易與跨境兌換虛擬貨幣的大戶，遂於同年1月10日配合許男，把阿福錢包內，用詐欺贓款購得共1270萬顆泰達幣，當時市價高達4.1億元，從「波場鏈」轉換到許男指定的「以太鏈」錢包，使司法機關追查金流更為困難。

中檢認定2人違反洗錢罪，但考量2人無前科，也無實質獲利，且兩人經營的鏈科公司（XREX交易所）又曾協助司法機關，查扣許男位於XREX交易所個人錢包的比特幣30顆，兩人向來與司法機關合作，致力虛擬貨幣防詐，因一時失慮觸法，但所生危害非鉅，犯罪參與情節尚單純，給予2人緩起訴。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法