為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　社會

    UNIQLO門市拉屎風波 蘆洲警方：未接獲報案但已主動介入

    家長貼文非常戲謔，被網友稱「惡劣當有趣」。（記者徐聖倫翻攝）

    家長貼文非常戲謔，被網友稱「惡劣當有趣」。（記者徐聖倫翻攝）

    2025/05/09 16:43

    〔記者徐聖倫／新北報導〕有網友在社交平台「Threads」貼文發影片提及父女2人在新北市蘆洲區UNIQLO長榮門市對話，得知小女童每次想大號，父親都會帶來這家門市展示櫃後大號，影片一出遭網友撻伐。長榮門市表示不回應，警方也表示並未接獲報案，但該名父親行徑已涉犯妨害名譽，若貨架、衣服有汙損則涉及毀損罪，目前正聯繫當事人到案說明。

    據悉，影片中小女童躲在西裝貨架一堆西裝外套後方，女童表示自己在「大便」，爸爸回應更誇張，表示：「每次便祕爸爸都回帶你來這裡大便。」貼文除了影片，文字也非常誇張，表示：「貴店的氣氛與磁場，異常適合無痛排便，幾週測試下來屢試不爽。」 還戲謔稱若衣服上有「屎味」，請與他們聯繫，他們會負責到底。

    貼文引發網友批評，紛紛指責這樣的家教非常差勁，把惡劣當有趣，非常沒有水準，還讓孩子的容貌曝光。有網友推斷，應該是女童包尿布在貨架上大號，沒有直接拉在貨架，但仍建議UNIQLO循法律途徑維護權利。

    蘆洲警分局表示，近期沒有接獲相關報案，另長榮門市不予回應，表示交由總公司統一回應。警方今請店家留下相關監視器，保全證據，若未來需要提告可馬上提供。而這位父親行徑已涉犯妨害名譽，若貨架、衣服有汙損則涉及毀損罪，目前正聯繫當事人到案說明。

    家長把女童躲貨架上大號影片發上社交平台。（記者徐聖倫翻攝）

    家長把女童躲貨架上大號影片發上社交平台。（記者徐聖倫翻攝）

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    社會今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播