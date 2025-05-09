UNIQLO門市拉屎風波 蘆洲警方：未接獲報案但已主動介入

家長貼文非常戲謔，被網友稱「惡劣當有趣」。（記者徐聖倫翻攝）

2025/05/09 16:43

〔記者徐聖倫／新北報導〕有網友在社交平台「Threads」貼文發影片提及父女2人在新北市蘆洲區UNIQLO長榮門市對話，得知小女童每次想大號，父親都會帶來這家門市展示櫃後大號，影片一出遭網友撻伐。長榮門市表示不回應，警方也表示並未接獲報案，但該名父親行徑已涉犯妨害名譽，若貨架、衣服有汙損則涉及毀損罪，目前正聯繫當事人到案說明。

據悉，影片中小女童躲在西裝貨架一堆西裝外套後方，女童表示自己在「大便」，爸爸回應更誇張，表示：「每次便祕爸爸都回帶你來這裡大便。」貼文除了影片，文字也非常誇張，表示：「貴店的氣氛與磁場，異常適合無痛排便，幾週測試下來屢試不爽。」 還戲謔稱若衣服上有「屎味」，請與他們聯繫，他們會負責到底。

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貼文引發網友批評，紛紛指責這樣的家教非常差勁，把惡劣當有趣，非常沒有水準，還讓孩子的容貌曝光。有網友推斷，應該是女童包尿布在貨架上大號，沒有直接拉在貨架，但仍建議UNIQLO循法律途徑維護權利。

蘆洲警分局表示，近期沒有接獲相關報案，另長榮門市不予回應，表示交由總公司統一回應。警方今請店家留下相關監視器，保全證據，若未來需要提告可馬上提供。而這位父親行徑已涉犯妨害名譽，若貨架、衣服有汙損則涉及毀損罪，目前正聯繫當事人到案說明。

家長把女童躲貨架上大號影片發上社交平台。（記者徐聖倫翻攝）

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