藝人NONO被控性侵猥褻6女7次 士林地院5/13宣判

NONO涉性侵，赴士院出庭。（資料照，記者溫于德攝）

2025/05/09 16:21

〔記者張文川／台北報導〕藝人NONO（本名陳宣裕）被控性侵多名女子，其中7件由台北地檢署移轉士林地檢署偵辦，士檢認定有6女共受害7次，分依3次強制性交、2次強制性交未遂、2次強制猥褻等罪提起公訴。案經士林地院審理1年，日前辯論終結，13日上午11時宣判。

士檢起訴時認為NONO不知自重，為逞私欲而性侵、猥褻被害人，品行低劣，且對眾多被害人身心危害至鉅，犯後態度迴避，絲毫未見悔意，建請法官從重量刑，以嚴懲其惡行。另有2名被害人因事證不足，士檢處以不起訴，2被害人異議成功，高檢署撤銷發回重查，持續偵辦中。

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起訴指出，NONO利用藝人知名度和工作機會結識被害女子，先後於2009年、2010年、2011年、2013年間，分別在住處、飯店、車上等處，以工作邀約見面、錄影結束順道搭載、共進宵夜等為由營造獨處機會，遂行強制性交及猥褻。

NONO偵查、審理時皆不認罪，法官傳喚被害人隔離保護作證，其中一女庭訊後仍忿忿不平地向媒體表示「NONO不是人」；NONO則是依然維持否認犯行，以不認識被害女子、獨處時未上下其手為辯。

士檢起訴指出，NONO於1990年代加入經紀公司成為藝人，其後加入吳宗憲旗下的憲憲家族，因與吳宗憲搭擋演出知名度大增，成為當時演藝圈俗稱的「B咖一哥」，竟不思潔身自愛、當社會大眾的言行表率，反而利用知名藝人身分，藉參加電視節目通告演出及社群交友平台流行的機會，妨害多位女子的性自主權。

檢方調查，NONO於2013年至宜蘭傳藝中心出外景錄影，傍晚收工解散後，尾隨一名認識十多年的電視台女工作人員至公廁，趁女方在女廁梳洗時，從後方熊抱住她搓揉胸部，說「你要不要跟我打炮，跟我打炮很爽」。

所幸被害人隨身攜帶小型防身電擊棒，先轉身面對著NONO假意順從，再趁NONO雙手在解褲帶時，拿出放在右後口袋的電擊棒，電擊NONO的腋下，把NONO電到痛得倉皇逃離，她才逃過一劫，檢方認定NONO觸犯強制猥褻罪。

另5名被害人包括2名女藝人、2名女網友、1名百貨公司櫃姐，分別被NONO哄上車，載回其內湖住處或偏遠無人跡的戶外停車場，以181公分的優勢體型壓制被害人，伸出狼爪強行性侵或猥褻。

檢方強調，前年5月起「#MeToo」運動展開，許多受害者打破多年沈默，勇敢公開受害經過，其他被害人也受到鼓舞，陸續貼文支持並互相聲援，被害人彼此之間才知道，原來NONO的性侵劣跡惡行並非偶發、而是慣常，建請法官從重量刑。

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