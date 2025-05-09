母親節前夕辦懇親 苗栗看守所傳遞家庭溫情與希望

母親節前夕，苗栗看守所舉辦懇親活動，邀請樂團等藝文演出，傳遞家庭溫情與希望。（苗栗看守所提供）

2025/05/09 16:25

〔記者張勳騰／苗栗報導〕母親節將屆，法務部矯正署苗栗看守所舉辦收容人母親節電話及面對面懇親系列活動，在今（9）日舉辦的成年與少年收容人面對面懇親活動，邀請魔術、變臉、小提琴演奏等藝文表演，所長江慶隆也致贈康乃馨花束向每位母親與家屬致意，傳達鼓勵與祝福。

苗栗看守所指出，母親節電話懇親，共有663名收容人參與，透過電話與家人傳遞思念與祝福；面對面懇親活動，則有84名收容人及167名親屬到場，享受難得的團聚時光。

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為提升活動氛圍，苗栗看守所安排藝文表演及反詐欺宣導，讓會場充滿歡笑，緩解收容人及親屬間久未見面的情緒張力。其中少年懇親活動更安排心理師帶領家庭團體互動活動，協助親子間建立更緊密的連結，營造正向家庭支持力量。

活動中，收容人阿秀與哥哥因染毒接連入所，年邁的奶奶長年獨自搭火車探望，讓阿秀感動與懺悔。此次懇親活動，曾為收容人的阿秀已於年初出所，順利回歸社會，首次由她親自開車載著奶奶到場探望哥哥，場面溫馨感人。即將申報假釋的哥哥也在懇親中與阿秀相互鼓勵，承諾重新做人，讓奶奶滿臉笑容、感動不已。

苗栗看守所長江慶隆表示，家庭是支持收容人改過向善的重要力量，未來將持續推動多元家庭支持活動與心理支持措施，協助收容人重建家庭關係，邁向成功復歸之路。

母親節前夕，苗栗看守所舉辦懇親活動，邀請樂團等藝文演出。（苗栗看守所提供）

苗栗看守所長江慶隆（左），致贈康乃馨花束向每位母親與家屬致意，傳達鼓勵與祝福。（苗栗看守所提供）

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