日籍婦遊高雄走人行道遭撞死 司機辯不適但無就醫紀錄今起訴

張姓老翁開車肇事後，停在中央公園路旁。（民眾提供）

2025/05/09 17:03

〔記者黃佳琳／高雄報導〕61歲日本籍婦人今年3月和兒子來台旅遊，走在高雄市區人行道卻遭箱型車撞上，重傷送醫，搶救16天仍不治，肇事的72歲張姓駕駛一開始辯稱行經路口時見有警察指揮交通，一時緊張導致車輛失控，後又改口聲稱身體不適才出車禍，但檢察官查不到他一年內有任何就醫紀錄，今偵結後依過失致死罪將他起訴。

檢方指出，3月15日下午4點多，新興分局交通分隊員警在前金區中華、五福路口執行交通疏導勤務，看見一輛箱型車沿中華三路北上車道行經路口，突然偏右駛上人行道，撞上一名婦人。

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員警立即通報救護人員到場，對72歲駕駛張男酒測後，確認他沒有酒精反應，張男警訊時供稱，他行經路口時見有警察指揮交通，一時緊張才讓車子突然失控偏右駛上人行道。

被撞重傷的日籍婦人與30歲兒子來台旅遊，當時與家人走在中華三路、五福三路口圓環人行道上，直接被撞飛到圓環花圃內，檢警會同日本在台協會人員，協助日婦和家屬後續醫療處置，但經搶救16天後仍宣告不治。

檢方安排雙方調解，但日婦家人無意和解，張男在檢察官偵訊時也一改口供，辯稱車禍原因是因為身體突然不舒服，但他提不出任何就醫證明，檢察官調閱他的就醫紀錄，也發現他一年內沒有去醫院看過病，因此不採信他的說詞，今偵結後依過失致死罪將他起訴。

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