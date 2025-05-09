雲林某國中驚傳學生持美工刀劃傷同學 教育處啟動輔導機制

雲林縣某國中發生學生持美工刀劃傷學生事件，幸傷勢不嚴重。（記者黃淑莉翻攝）

2025/05/09 16:24

〔記者黃淑莉／雲林報導〕雲林縣某國中上月22日發生學生在校內持美工刀中劃傷另一名學生事件，幸傷勢不嚴重，不過受傷學生因此已2週不敢到校上課。對此，雲林縣府教育處指出，學校事發第一時間將受傷學生送醫及校安通報，教育處啟動學生輔導機制，加強校園反暴力宣導，會持續關懷學生及協助學校行政調查。

教育處表示，事件發生在上月22日，A學生到B學生的教室外向另一名同學借課本，疑似有嬉鬧行為，B生為風紀股長請A生離開並將窗戶關閉，過程中疑有碰到A生手臂，事後A生到B生教室，言語刺激到B生並要B生到教室外討論早上的事情，但B生不理也沒到教室外。

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午餐後，A生在洗手台看到B生，疑似上前推了B生，B生以美工刀劃傷A生左手臂，其他學生見狀通知導師，學校趕緊將A生送醫急救。

教育處說，事發當天晚上B生家長要到A生家致歉，後來雙方家長在派出所道歉、協調，A生家長希望B生能轉學，雙方沒有共識。

教育處專員吳國男指出，學校在事發當天第一時間先將受傷學生送醫、校安通報，也請雙方家長到校了解處置，事後也啟動學生輔導機制，及加強全校反暴力宣導，後續會持續協助校方相關行政調查。

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