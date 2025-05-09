「台中超狂媽媽」與警衛扭打 辱罵警察垃圾全判拘役

陳美妃辱罵警察部分，刑事判決拘役59日，民事判賠3萬元。（記者張瑞楨翻攝）

2025/05/09 16:09

〔記者張瑞楨／台中報導〕有「台中超狂媽媽」之稱的陳美妃，去年與社區管理員扭打衝突，警衛（管理員）腦震盪，她報案後，又辱罵警察是「垃圾」、「你可以滾了」，其子還動手打警察，法院判決母子各拘役59日，還要賠員警各3萬元，至於陳美妃與警衛互控傷害罪部分，法院分別判陳美妃拘役45日，警衛拘役35日，可易科罰金。

陳美妃曾參選台中市長落選，之後又連署參選總統失敗，被稱為「台中超狂媽媽」。判決書指出，陳美妃於2024年5月31日晚間，於社區大樓管理中心的櫃臺前，因社區外送餐點擺放位置等問題，與鄭姓警衛起爭執，鄭男先持藤椅欲追打陳美妃，陳美妃即持雨傘攻擊，兩人互相徒手拉扯扭打，陳美妃雙手臂瘀傷，鄭男頭部外傷併腦震盪、左眼周圍、鼻子及左前臂多處擦挫傷，兩人互控傷害罪，台中地檢署將兩人起訴。

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檢警偵查時，2人都不否認扭打，但都否認有傷害犯意，鄭男辯稱，自己沒有打陳美妃之意，「我拿藤椅是為了要防衛我自己」；陳美妃辯稱，鄭男手拿藤椅，我是要擋他...，我是要防衛」。

台中地院認為，鄭男供稱，當天他被陳美妃罵到受不了，一氣之下拿藤椅衝出去，沒想到陳美妃拿一支雨傘在防衛，他情急就出腳去擋她，鄭男強調，陳美妃經過管理室，都一直喊「垃圾保全，進出都這樣，我就受不了」；陳美妃於檢方偵查時強調，鄭男發怒拿藤椅要打她，她就徒手抵擋拉扯，法官認為，上述證詞與錄影畫面，足以證明二人拉扯互相攻擊。

法官強調，本案是鄭男先出手，但兩人後續扭打爭執，整體衝突傷害行為難以強行切割，彼此傷害攻擊，已屬於互毆，並非單純對不法侵害的排除反擊，自無防衛權可言，與「正當防衛」不符，鄭男處拘役35日，陳美妃判處拘役45日，皆可易科罰金各3萬5000元與4萬5000元，可上訴。

陳美妃與警衛扭打互控傷害，法院分別判陳美妃拘役45日，警衛拘役35日。（記者張瑞楨翻攝）

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