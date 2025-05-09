持霰彈槍射殺製造噪音女鄰居 嘉義7旬翁判刑14年6月

嘉義地方法院法官與國民法官合議審理，今天宣判余翁犯殺人罪、非法持有其他可發射子彈具有殺傷力槍枝罪，應執行有期徒刑14月6月。（資料照）

2025/05/09 16:32

〔記者王善嬿／嘉義報導〕嘉義7旬余姓老翁認為鄰居殷姓女子夜間發出聲響，讓他們一家人數月無法安寢，去年8月間持霰彈槍射殺殷女，嘉義地檢署依殺人罪嫌起訴。嘉義地方法院法官與國民法官合議審理，今天宣判余翁犯殺人罪、非法持有其他可發射子彈具有殺傷力槍枝罪，應執行有期徒刑14月6月，全案可上訴。

嘉義地方法院判決指出，余翁早年曾有與原住民一起狩獵山豬經驗，去年6月非法取得可狩獵山豬的長槍、子彈，藏在中埔鄉灣潭村某處筍寮，端午節當天帶回住處。

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余翁說為，隔壁鄰居時常在夜間發出聲響，導致一家人數個月來無法安寢問題，去年8月19日下午，他在住處後方防火巷朝站在隔壁廚房內的殷女開槍，殷女右上胸中彈身亡，余翁則報警自首。

國民法庭依余翁曾當庭示範使用長槍過程熟練，以及依死者解剖鑑定報告書、傷勢照片，認為余翁持用殺傷力大的霰彈槍，在距離2、3公尺處，朝死者上半身射擊，導致死者至少有18處彈孔、至少12顆鋼珠彈丸擊入死者體內，且有多根肋骨骨折，造成死者嚴重傷亡，認定犯殺人罪。

辯護律師主張，余翁因長期受噪音困擾，出現精神狀況，應該減刑。國民法庭認為，未能舉出具體證據證明、不採納，又主觀感覺有噪音問題，失去理智持槍槍殺死者，未能用妥善、思考其他方式解決，並無情堪憫恕的情形，認為不適用刑法第59條減刑。

國民法庭考量，余翁持有槍、彈時間長、數量不少，持霰彈槍致死者死亡，犯後又未與死者家屬成立和解、補償過失，犯罪過程未吐實，未能見悔悟之心，依殺人罪判刑13年，褫奪公權8年。又犯非法持有其他可發射子彈具有殺傷力槍枝罪，判刑2年6月，併科罰金6萬元。又犯非法持有子彈罪，判刑8月，併科罰金1萬元。有期徒刑共應執行14年6月，執行罰金6萬2千元。

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