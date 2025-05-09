高市刑大擴大追查毒品供應鏈，查扣到上百包毒品。（記者黃良傑攝）

2025/05/09 15:26

〔記者黃良傑／高雄報導〕高市警方雖破「喪屍煙彈」分裝場，但為斷販毒、買毒網絡，刑警大隊再組專案擴大追查中下游，一口氣逮獲8嫌，其中就有3人因詐欺、毒品案被通緝，攔下剛收詐的現金48萬元，可望還給多名被害人，警方也查扣上百包毒品，全案依違反毒品危害防制條例等罪嫌移送法辦。

刑大今（9）日指出，高雄警方去年在鳳山區查獲毒鴛鴦，涉嫌在民宅藏匿「喪屍煙彈」分裝場，蘇姓女子與男友涉嫌分裝含依托咪酯成分的喪屍煙彈，警方破案後不放棄任何蛛絲馬跡，追查出多達8名男女曾到此一分裝場批貨，其中竟有3名通緝犯。

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3名通緝犯分別為黃姓女子（27歲）、劉姓男子（42歲）和涂姓男子（32歲），因涉及毒品、詐欺等案遭通緝在逃，其中黃女因與妹妹外貌神似，多次冒用胞妹的身分，連妹妹都不忍了，報警撇清刑事、交通罰單責任，移送黃女時追加偽造文書刑責。

警方追查毒品流向時，逮獲涂男和林姓友人時，在其車內搜出現金48萬元、人頭帳戶金融卡，以及安非他命、K他命等毒品，查出涂男涉及毒品、詐欺、傷害、竊盜及妨害名譽等案，分別由高雄、橋頭、屏東等地檢署發布通緝。

警方追查涂男的現金來源，發現他們是詐欺集團成員，疑扮演「收水（收詐款）」角色，48萬元現金疑是剛收到的詐款，檢警當場查扣該筆金額，未來釐清後可望迅速還給被害人。

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高市刑大斷喪屍煙彈供應鏈逮8男女，意外扣到剛得手詐款48萬。（民眾提供）

高市刑大斷喪屍煙彈供應鏈逮8男女，其中3人因案通緝。（民眾提供）

高市刑大查扣上百包毒品。（記者黃良傑攝）

高市刑大查扣上百包毒品。（民眾提供）

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