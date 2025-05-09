遇遭父親亂倫女學生 狼師竟也性侵猥褻

少女遭父亂倫性侵找老師投訴，竟又遭老師性侵。（資料照）

2025/05/09 16:28

〔記者顏宏駿／彰化報導〕彰化縣一名碩士畢業的國小老師，原本擁有美滿的家庭，10年前其班上就讀6年級的A女慘遭父親性侵，他不僅沒有協助A女脫離苦海，還對她性侵和猥褻得逞。3年前MeToo運動爆發，A女到警局揭發「狼師」惡行，該名老師認罪，並取得A女民事和解，但刑事部分，因觸犯對未滿14歲少女強制性交罪，被法官處有期徒刑8年10月；又對少女乘機猥褻，處1年2月，共應執行10年徒刑。

該名老師擁有亮眼的學歷，也有美滿的家庭，婚後生下2名小孩，豈料2023年Mee Too事件爆發，他昔日的女學生到警局揭發其獸行，由於女學生掌握當時的性影像影片，讓男師難以狡辯，只能乖乖和解。此事令男師的婚姻破裂，太太離她而去，2名小孩監護權歸太太。

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判決書指出，2015年A女尚就讀國小6年級，她因父親亂倫被性侵，將此事告知老師，6月1日老師將她叫到學校圖書館，假意面談，實則利用數位相機錄影，他先讓A女坐在地板上，隨即脫下自己內褲，露出生殖器後，要A女蹲下，要求撫弄其生殖器，再用雙手按住A女背部，將其生殖器向A女臉部移動，A女見狀雖然已經用雙手擋住嘴巴，強烈表達拒絕口交之意，然男師仍以其生殖器侵入A女口腔內，並強行按壓A女背部、下巴等處，讓A女臉部與其下體緊靠在一起而無法將其生殖器吐出來，以此方式對A女進行強制性交行為，全程用數位相機錄影下來。

判決書表示，6月15日上午11時許，男師再次設法將A女誘至圖書館，A女突然因為不明原因陷入昏迷，男師乘機猥褻及拍攝A女身上穿著之內衣及上衣拉高至脖子附近，以此方式讓A女露出胸部而為猥褻之行為。

起訴書並未交待A女如何取得男師拍她的性影像，但此證物經數位鑑識還原後，確令男師難以卸責，因此在A女報案後，迅速民事和解。但法官對男師的行為仍予以重判。

法官表示，被告身為老師，竟沒有盡到為人師表及保護學生之責，明知A女為未滿14歲之女子，前已遭父親性侵害，卻仍對A女為上開強制性交及乘機猥褻之行為，並全程以數位相機攝影之方式，拍攝對A女為性交及猥褻之電子訊號，欠缺尊重他人身體、健康法益之法治觀念，對於A女身心健康與人格發展戕害極重，所為實有不該；被告直至數位影像鑑識還原後，於偵查及本院審理時坦承犯行之犯後態度、犯罪之動機、目的、手段、所生損害，判處上述之刑。

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