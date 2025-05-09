「泰」慘！詐欺通緝犯被騙出國私刑拘禁 跳樓骨折逃回台就逮

岳姓詐欺通緝犯（坐者）誤信高薪話術，赴泰工作卻遭脅迫從事詐騙，之後求助台灣警方，並趁隙跳樓脫逃，返台後被警方依法送辦。（集集警方提供）

2025/05/09 13:47

〔記者劉濱銓／南投報導〕南投集集鎮岳姓詐欺通緝犯，受海外高薪吸引赴泰國工作，期間卻淪為「豬仔」被詐團私刑拘禁從事詐騙，岳嫌因不堪脅迫，日前趁隙從2樓跳窗脫逃，導致雙腿骨折，求助母親與台灣駐泰代表處，集集警方獲報積極介入聯繫，最後終於將岳嫌帶回台灣，並依法送辦。

集集警分局表示，岳嫌母親日前接到兒子求救訊息，指稱因誤信「高薪、海外旅遊，免機票及住宿費用」等話術，赴泰國曼谷工作，詎料卻遭詐騙集團以暴力控制行動，透過私刑毆打、拘禁等方式脅迫從事詐騙，由於飽受煎熬、處境悽慘，希望台灣方面可以協助營救。

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警方表示，岳嫌因詐欺案已被彰化地檢署通緝，但在獲報後，仍立即組成專案小組，協調台灣駐泰代表處，並嘗試聯繫岳嫌，之後岳嫌也趁看管的詐團不注意，從2樓跳窗逃脫，雖造成雙腿骨折，但還是設法趕到駐泰代表處求救，最後經代表處安排，岳嫌才順利搭機返台，專案小組也北上到桃園機場將人查緝到案，並移送至彰化地檢署，另外，針對詐團從事跨境詐騙，也將擴大溯源偵辦。

警方也提醒，民眾對於高薪、免費海外旅遊等訊息應提高警覺，切勿輕信網路求職或網友推薦，以為海外有高薪職缺、輕鬆工作，或包吃包住等待遇，應進一步查證來源與真偽，切勿心存僥倖赴海外從事不法工作，以免觸犯當地法律或遭騙受困海外。

☆自由時報電子報提醒您，防詐騙專線︰165，報案專線︰110☆

岳姓詐欺通緝犯誤信高薪話術，赴泰工作卻遭脅迫從事詐騙，之後求助台灣警方，並趁隙跳樓脫逃，雖不慎雙腿骨折，但仍獲駐泰代表處協助返台。（集集警方提供）

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