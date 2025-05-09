400萬現金遺落火車上 「失主」越南移工不願多說

將400萬現金遺落在台鐵區間車上的胡姓越南移工不願多做說明。（記者蔡宗勳翻攝）

2025/05/09 14:27

〔記者蔡宗勳／嘉義報導〕任職於嘉義縣某石材廠的越南胡姓男移工，7日搭乘台鐵區間車不慎將400萬現金遺落在車廂，胡姓男子今天回到石材廠工作，被問到怎麼會把鉅款忘在火車上時僅回應「我不知道」就不願意多說，面對追問直說「我要上班」。

400萬現金遺落台鐵案，發生在7日晚間8時許，胡男從中洲站搭乘3258次區間車北上，在台南站下車時，忘記將黑色手提袋帶下車，由於內裝大筆現金，胡男發現後立即向台南站服務台求助，列車長與鐵警通力合作，在車廂內尋獲該手提袋，並確認內有約400萬元的現金。

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胡男今天回到石材廠上班，面對媒體詢問是否弄丟400萬，胡男回說不是弄丟，是不小心忘記，至於是怎麼會忘記，僅簡單表示「我不知道」，就進入廠內上班。

鐵路警察局高雄分局指出，經訪談胡民與相關人員並比對相關細節，確認確為胡民乘車時不慎忘記將裝有400萬元之提袋帶下車，有關該筆鉅額款項來源，係胡民長年工作所得之積蓄及部分向友人借貸款項，胡民7日攜帶該筆款項係為前往向親友償還先前因購置越南不動產之借款，該分局立即派員經進行相關比對及查證，尚有諸多細節待釐清，全案經報請檢察官裁示後，全案現已進入司法調查程序，積極偵辦中。

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