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    首頁　>　社會

    日籍旅客遊九份失足跌落邊坡 警消合力救援

    77歲日籍遊客金村先生昨晚至新北市九份旅遊時失足摔落邊坡，警方搜救找到他，與消防隊員合力成功將他救出送醫救治，幸運救了他一命。 （記者林嘉東翻攝）

    77歲日籍遊客金村先生昨晚至新北市九份旅遊時失足摔落邊坡，警方搜救找到他，與消防隊員合力成功將他救出送醫救治，幸運救了他一命。 （記者林嘉東翻攝）

    2025/05/09 13:11

    〔記者林嘉東／新北報導〕77歲日籍遊客金村先生昨晚至新北市九份旅遊時失聯，警方獲報展開地毯式搜尋，先在台陽停車場邊坡找到他，再協助消防隊員利用繩索垂降方式，成功將他救上步道上，還好金村僅頭部多處受挫傷，送醫救治後已無大礙。

    新北市瑞芳警分局九份派出所昨入夜後獲報稱，有名77歲日本籍男遊客在九份山城失聯，所長林冠宏立即調閱周邊監視器發現，金村從豎崎路步行往台陽停車場，立即展開地毯式搜尋，儘管夜間視線不佳，地勢崎嶇，仍持續搜尋，林員於晚間8時許與猴硐所警員吳俊毅，在台陽停車場旁山坡下聽見呼救聲，憑著微弱呼救聲辨位後，在山坡下方發現失足跌落的今村先生。

    由於現場地形陡峭、人力難以徒步進入，警方立即通報新北市消防局協助。在消防隊員抵達前，支援的九份所警員黃旻慶，不顧危險爬下陡坡，用流利的日語安撫日籍傷者情緒，並在旁陪伴，待消防隊員趕抵後告知金村先生受傷狀況，再與消防隊員合作利用繩索垂降方式，成功將金村先生吊掛救援至步道上，所幸金村先生僅頭部有多處擦挫傷，意識清楚，立即送往基隆長庚醫院治療。

    林冠宏呼籲，九份山區步道風景優美，但地形險峻，遊客務必注意自身安全，避免單獨行動或靠近無防護設施的邊坡，以防意外發生。

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