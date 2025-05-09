香港女大生產死胎遺棄冰櫃3年 自稱窮到沒錢吃飯獲輕判

香港黃姓女大學生把死胎棄置中國醫藥大學附設醫院冰櫃，之後消失無蹤，台中地院輕判2月徒刑，緩刑2年。（資料照）

2025/05/09 12:24

〔記者張瑞楨／台中報導〕25歲香港黃姓女大學生，2022年11月在中國醫藥大學附設醫院誕下一名死胎，把死胎寄放醫院的往生安息室冰櫃，之後消失無蹤，長達3年沒有處理安葬，台中地檢署偵查時，她說當時她當時窮到沒錢吃飯，台中地方法院憐憫黃女是自香港來台灣就讀的學生，當時精神、身體虛弱，受限資力與環境等因素，一時失慮而觸法，以「顯可憫恕」減刑，依遺棄屍體罪輕判徒刑2月，宣告緩刑2年。

判決書指出，25歲黃女於2022年11月5日深夜，於中國醫藥大學附設醫院誕下死胎，她與醫院的特約禮儀公司，一同於6日凌晨，把屍體寄放醫院往生安息室冰櫃，相約於12月10日結清費用，由黃女領回屍體，黃女卻未依約出現，且聯繫無著、消失無蹤，屍體放在冰櫃長達3年，她之後被警方找到，目前收容於移民署的收容所。

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檢方偵查時，黃女堅詞否認遺棄屍體犯行，她辯稱當時不知道自己懷孕，自己到醫院才知道，醫院說小孩已經沒有呼吸心跳了，雖然與禮儀公司約定領回屍體並結清冰櫃費用，但她身上沒有錢，「連吃飯都有困難」，她不知道要怎麼解決，之後也沒有聯絡醫院，因為她不知道如何面對。

檢方則認為，黃女當時已懷孕21週，死胎體重345公克，且已具備人類身體形態，依一般社會觀念，自應視為屍體，黃女卻沒有向醫院等單位尋求協助，逕將屍體棄置，觸犯遺棄屍體罪，可處6月至5年徒刑。

台中地院則認為，黃女犯後深具悔意，她是香港來台就讀的學生，案發前後精神、身體狀態均虛弱，又在異鄉面對胎兒死亡事故，因資力及環境等因素，未能尋求協助辦理後事，援用刑法第59條，「犯罪情狀顯可憫恕減刑」，輕判徒刑2月，可易科罰金，另外，黃女與禮儀公司和解並履行完畢（支付冰櫃等費用），已盡力彌補損害，當能知所警惕，應無再犯之虞，宣告緩刑2年，可上訴。

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