網紅一家2歲女躲貨架「治便祕」 Uniqlo回應了

台灣Uniqlo回應，目前已經進行此店舖賣場的徹底檢查，檢查後發現並無任何汙損、賣場安全無虞，但為確保賣場乾淨整潔，會進行清潔與消毒工作，確保安心的購物環境，本次發文造成消費者不安與疑慮，也會保留法律相關請求權利。示意圖。（歐新社）

2025/05/09 16:17

郭顏慧／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕有網紅在社群媒體上PO出一段帶家中2歲女兒在連鎖服飾店Uniqlo門市貨架中拉屎的影片，引發輿論譁然。2歲女童父親已經火速發文道歉，而Uniqlo則回應，檢查後發現並無任何汙損，但為確保整潔，將進行消毒與清潔。另外，對網紅發文造成消費者不安，Uniqlo保留法律相關請求權利。

一名網紅昨日在Threads、IG等社群平台，PO出一段帶家中2歲女童在連鎖服飾店Uniqlo門市貨架中拉屎的影片。可見爸爸問躲在貨架中的女兒在幹嘛？女兒回答：「我在大便了」、「大出來很舒服」。沒想到爸爸不但不阻止，還表示：「你每次便祕大不出來我都帶你來這裡耶」、「真是神奇！」可見不是初犯。影片PO出後引爆網友怒火，紛紛留言撻伐。

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對此，該網紅稍早已發文道歉，發文者自稱為父親表示，這次po出的影片他感到非常抱歉，這是身為父親的疏失，在此想解釋與澄清一下，小孩本身是有包尿布、穿褲子的，並不是多數人認為的隨地大小便，而且自己真的沒辦法控制她大小便的時機，重點是影片中，她並沒有真的排便，只是有便意。當下員工有過來溫馨提醒，他們也有立即致歉，並要求孩子趕快出來。

父親在文末表示，再次向UNIQLO及大眾致上深深的歉意，稍早我們也已主動聯絡UNIQLO官方，盼望能誠意溝通並付起應有責任。

綜合媒體報導，台灣Uniqlo回應，目前已經進行此店舖賣場的徹底檢查，檢查後發現並無任何汙損、賣場安全無虞，但為確保賣場乾淨整潔，會進行清潔與消毒工作，確保安心的購物環境，本次發文造成消費者不安與疑慮，也會保留法律相關請求權利。

至於網紅一家聲稱已經主動聯繫Uniqlo希望道歉、負責，台灣Uniqlo表示還在了解中。

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