偽造篩檢簽名219次詐萬元禮券 醫檢師確定入獄

最高法院。（記者張文川攝）

2025/05/09 11:52

〔記者張文川／台北報導〕桃園市大園區衛生所黃姓女醫事檢驗師，2020年間負責傳染病防治計畫，得悉參與愛滋病與性病篩檢者，可獲贈萊爾富超商50元禮券，竟起貪念，偽造215位民眾簽名，並自己親簽本名4次，共詐得219張、市價共1萬950元的禮券，桃園地院依侵占公有財物罪判刑1年3月，高等法院、最高法院皆駁回上訴，判1年3月刑期定讞。

判決指出，桃園市政府衛生局為鼓勵民眾參與愛滋病及性病篩檢，2020年推出「愛滋病及性病防治計畫」，民眾至各區衛生所參與愛滋病與性病篩檢，即可獲贈萊爾富超商50元禮券1張。

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黃姓女醫檢師是大園衛生所的本計畫承辦人，負責篩檢及核發禮券業務，取得衛生局統一採購的290張萊爾富超商禮券後，於2020年3月6日至同年8月31日間，6個月期間虛偽登載不實的「禮券使用情形月報表」，並於「商品禮券兌換簽收清冊」內，偽簽215筆民眾簽名，另簽自己的名字4次。

黃員藉此假冒手法篩檢性病219次，詐得禮券219張，價值共1萬950元，自行拿去消費花用。桃園市衛生局輾轉查悉此事，扣得萊爾富禮券154元（包括2張50元、餘額券10張共54元），黃員見東窗事發，才趕緊繳回犯罪所得1萬796元。

一審桃園地院認為，黃員觸犯貪污治罪條例之侵占公有財物罪，判處徒刑1年3月，褫奪公權1年；二審高院維持原判，最高法院亦駁回上訴定讞，黃女須入獄。

行政懲處方面，桃園市政府將黃移付懲戒，懲戒法院認定她未謹守法紀、潔身自愛，反而侵占公有財物，嚴重損害政府信譽，考量她犯罪所得不多，事後坦承違失，犯後態度尚稱良好，判處撤職，並停止任用1年。

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