捲入調查官余正煌討債洩密案 嘉市2員警調職

嘉市刑大及一分局2名員警涉洩密案，市警察局自清自檢，並已將2人職務調整異動。（記者王善嬿攝）

2025/05/09 12:29

〔記者王善嬿／嘉義報導〕台北地檢署偵辦前證券營業員陳柏銓吸金案，查獲調查官余正煌涉及擅查個資，檢調追查，嘉義市警察局林姓、謝姓2名員警涉協助查陳男個資，疑有洩密情形，檢方昨複訊後，林員10萬元交保，謝員請回。嘉義市警察局今將2警職務異動，待司法偵審結果後，追究相關行政責任。

檢調偵辦陳柏銓吸金案，發現調查局調查官余正煌疑因投資虧損而擅查個資，追查發現，余正煌聯手其他投資人，向林、謝2人取得陳男個資，再請竹聯幫份子傅丞胤向陳男恐嚇取財，台北地檢署昨指揮台北市調查處等單位，到嘉義市警局等處搜索，約談林、謝2人。

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嘉義市警察局督察長郭志豪表示，此案發生於2021年，2名員警因受他人請託，以警用資訊系統代查個人資料，並將資料傳送他人，上週五接到台北地檢署檢察官指揮書，自清自檢後，移送北檢偵辦。

郭志豪說，2人如何與陳柏銓吸金案相關人有所連結，還待檢、警、調進一步調查釐清，今天已將林、謝2人職務調動，刑大林姓小隊長改調非主管職，第一分局謝姓警員改調二分局。

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