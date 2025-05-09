被愛沖昏頭？國中少女為男大生自拍裸照 父見手機崩潰提告

郭姓大學生慫恿被愛沖昏頭的國中女學生自拍裸照，卻被女學生父親發現提告。（情境照）

2025/05/09 11:21

〔記者張瑞楨／台中報導〕台中市郭姓大學生於2023年間，認識13歲就讀國中一年級女學生小芳（化名），他慫恿被愛沖昏頭的小芳，自拍裸胸照給他看，不料，小芳的父親在女兒手機，驚見「乖乖女」的裸照，氣得提出告訴，台中地方法院法官認為這位大學生年僅19歲，觸犯的是3至10年重罪，以「犯罪之情狀顯可憫恕」減刑，輕判2年徒刑，再考量他賠償女方和解，宣告緩刑5年。

不過，法官雖減刑且給郭姓大學生緩刑，免除入獄之苦，但也有附加條件，包括向公庫支付10萬元，另應提供100小時義務勞務，且禁止他對小芳與其他少年兒童不法侵害，緩刑期間交付保護管束。

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判決書指出，郭男2023年6月間，透過網路交友軟體「探探」認識年僅13歲、就讀國中一年級的小芳，同年6月6日深夜11時許，要求小芳自拍裸露乳房照片1張傳給他，卻沒想到小芳的父親查看女兒手機時，驚見「乖乖女」被愛沖昏頭，竟然自拍不雅照給郭男，氣得報警處理，台中地檢署依觸犯「兒童及少年性剝削防制條例」的「引誘使少年自行拍攝性影像罪」起訴。

上述罪名是3年至10年重罪，得併科300萬元以下罰金，台中地院法官認為，郭男無前科，年僅19歲，與小芳處於男女情感曖昧階段，思慮不周而觸法，且只有1張照片，犯後坦承犯行，已見悔意，也與小芳的父親和解，法官給他機會，促使他自發性向善，援用刑法第59條的情狀可憫恕減刑，輕判徒刑2年，宣告緩刑5年，但有上述的附加條件，可上訴。

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