錢從哪裡來？搭台鐵忘把「400萬現金」帶下車 越南移工曝來源

胡姓越南籍乘客疑似在台鐵列車上遺失400萬現金，經台鐵尋獲後交由鐵警處理。（記者劉慶侯翻攝）

2025/05/09 11:33

〔記者劉慶侯／台北報導〕越南籍胡姓男子搭乘臺鐵3258次區間車遺留400萬元鉅額現金案，鐵路警察局今日上午經查證後證實確為胡男乘車時不慎忘記將裝有400萬元的提袋帶下車。至於鉅款來源，為對方長年在台工作所得積蓄，及部分向友人借貸款項。

鐵路警察局表示，胡男攜帶鉅款的原因，初步調查胡男稱是為償還向親友借貸他在越南購買土地的欠款，但警方對此尚待針對細節作進一步查察釐清。

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鐵路警察局表示，目前全案經報請檢察官裁示後，現已進入司法調查程序，積極偵辦中。

越南籍胡姓男子7日搭台鐵在台南站下車後，向台鐵人員求助、指稱有數百萬元現金遺留在車上。台南市新營派出所20時許接獲台鐵通報，胡男搭乘區間車3258次由中洲站北上於台南站下車時，忘記將裝有現金的提袋帶下車，經台南站服務台請求台鐵人員協助。

台鐵列車長於車廂間尋獲與民眾描述特徵相符提袋，但因金額高達數百萬，立即通報警方到場，經清點該提袋內金額約有400萬元，鐵警持續調閱監視器畫面釐清案情。

鐵警局高雄分局訪談胡男與相關人員並比對相關細節，確認確為胡男乘車時不慎忘記將裝有400萬元之提袋帶下車。

有關鉅額款項來源，經初步調查，是胡男長年工作所得積蓄及部分向友人借貸款項，胡民當日攜帶該筆款項是為前往向親友償還先前因購置越南不動產之借款。

鐵警局高雄分局表示，警方目前派員經進行相關比對及查證，尚有諸多細節待釐清。全案仍在作進一步偵辦。

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