醫院院長指導護理師動內視鏡手術被檢舉 竟提告「吹哨者」求償40萬

楊姓外科院長指導護理師進行內視鏡手術被檢舉，一、二審獲輕判後竟向「吹哨者」提告求償40萬元。示意圖非事件手術器具。（資料照）

2025/05/09 10:47

〔記者黃佳琳／高雄報導〕高市某外科醫院楊姓院長被前員工檢舉違法指導護理師幫患者進行內視鏡手術，楊姓院長和護理師都被依違反醫師法判刑6月，但均獲緩刑2年，楊姓院長疑不滿被司法究責，回過頭竟向提供手術影片給「吹哨者」的沈姓員工求償40萬元，但法官認為，無法證明影片是沈姓員工拿給吹哨者，即使影片是沈男所提供，也屬於公益目的，駁回楊姓院長之訴。

判決指出，2019年5月31日，楊姓院長替80多歲患者進行局部手術時，指導跟刀的陳姓護理師幫病人穿刺、執行內視鏡擺位及調整，手術過程由任職於楊姓院長創設的生技公司沈姓員工拍攝，手術完成後，影片被生技公司陳姓前員工拿去衛生局檢舉，指控陳姓護理不具專科護理師資格，不能幫病人進行侵入性治療。

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檢方獲報後展開偵辦，依違反醫師法將楊姓院長和陳姓護理師起訴，高雄地方法院審理時，楊姓院長辯稱，他不是隨便找一個人做手術，陳姓護理師是很優秀的護理師，在手術室工作很久，對手術的步驟都很了解，他跟自己做脊椎內視鏡手術不下100臺，當天他指示陳姓護理師先放套管進去，自己在旁邊監看，陳姓護理師一把套管套好，他馬上就切除椎間盤，解決病人問題，並強調，開刀房會有很多輔助行為，放管子、開口，都沒有碰到神經，對病人的危險性相對是很低的。

陳姓護理師也說，他有跟楊院長去國外做內視鏡手術的培訓，拿到國外證書，雖然在台灣沒有獲得承認，但有確保全部程序是安全的才敢協助；法官根據衛福部函文，認定「執行內視鏡擺位及調整方向，以工作套管確定脊椎節數與影像接受器及X光攝影畫面是否一致」、「使用穿刺針、劃刀開洞，執行擴孔成型術作業」等行為，若涉及醫療工作的診斷、處方、手術等醫療核心業務，應由醫師親自執行，因此依非法執行醫療業務罪各判兩人徒刑6月，均得易科罰金，另宣告緩刑2年。

楊姓院長不服上訴，今年1月仍被高雄高分院判敗訴，楊不滿，認為沈姓員工把手術影片提供給「吹哨者」陳姓男子，已侵害公司營業秘密並違反保密協議，因此向他提告求償40萬元。

高雄地方法院簡易庭審理時，「吹哨者」陳姓男子作證否認影片是沈姓員工提供，還說手術影片來源是透過工作上的業務關係所取得，但已經不記得是誰給他，影片也不是機密，院內很多人都看過；法官認為，楊姓院長無法提出手術影片是沈姓員工交給陳男的證據，且就算影片是沈姓員工拿出來，也因楊姓院長違法在先，檢舉違法符合公益目的，因此判楊姓院長敗訴，可上訴。

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