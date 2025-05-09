沉迷網路黃昏之戀 收洗面乳遭騙200多萬元

宜蘭礁溪警方將3名嫌犯依詐欺罪嫌，移送宜蘭地檢署偵辦。（民眾提供）

2025/05/09 09:44

〔記者王峻祺／宜蘭報導〕宜蘭礁溪61歲黃姓男子，在網路結識1名同姓「心靈伴侶」，不斷透過取貨付款幫對方代收「洗面乳」，陸續付了200多萬元後發現有詐求助警方，才從黃昏之戀中驚醒，再次面交時雖配合員警成功破獲詐團，但也讓他感嘆人財兩失的代價真大！

礁溪分局5日接獲黃男諮詢，表示透過網路交友認識1名男子，對方以寄送包裹為由，誘使他代為支付多筆貨款，陸續付款多次後起疑，才至派出所求助，警方當場一語道破夢中人，黃男確認遭詐，已損失211萬3千元。

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因黃男要再次與詐團約定面交，警方隨即部署警力埋伏，當60歲李姓車手現身後，員警立即上前盤查，李男雖辯稱為貨運人員，仍與在外等候的趙女一同被帶回查證，確認李男為取款車手、趙女為監控手，並查扣準備面交的現金250萬元、手機、點鈔機及假貨物等證物。

另外，分局也接獲頭城62歲林姓女子報案，稱網路交友時，被以投資虛擬貨幣購買黃金方式交付款項，損失100萬元，警方5日埋伏面交地點，一舉逮捕27歲賴姓車手，並查扣40萬元現金、手機、大麻及電子煙彈。

礁溪分局表示，2案3人均依詐欺罪嫌移送宜蘭地檢署偵辦，呼籲民眾近期詐騙手法層出不窮，詐團經常以「高報酬投資」等手法誘騙民眾，進而要求匯款或面交現金，提醒務必提高警覺，以免辛苦積蓄落入不法之手。

警方破獲詐團，查扣準備面交的現金、手機、點鈔機及假貨物等證物。（民眾提供）

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