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    懷疑鄰居通報害愛狗被抓走 夫妻聯手蛋洗他家大門5個月

    黃姓夫妻懷疑愛狗失蹤與鄰居有關，竟蛋洗他家大門長達5個月。示意圖。（資料照）

    黃姓夫妻懷疑愛狗失蹤與鄰居有關，竟蛋洗他家大門長達5個月。示意圖。（資料照）

    2025/05/09 10:16

    〔記者黃佳琳／高雄報導〕黃姓夫妻飼養的愛犬「小黑」被愛狗協會當流浪狗抓走，他 們懷疑是吳姓鄰居通報，夫妻倆竟聯手深夜時分蛋洗鄰居家門口長達5個月，害鄰居每天擔心受怕得去身心科求助，黃姓夫妻到案後坦承犯行，被法官依強制罪各判徒刑2月和5月，均得易科罰金。

    判決指出，2023年11月間，家住小港區的黃姓夫妻發現愛犬「小黑」失蹤，夫妻倆四處找狗時，得知「小黑」失蹤前，疑似有愛狗協會人員出沒在他家附近，他們懷疑「小黑」被當成流浪狗抓走，但又不知道是哪個單位來捕狗，遍尋不著的情況下，把怨氣轉移到吳姓鄰居身上，夫妻懷疑是吳男亂通報，才害「小黑」被抓走，氣得找上門理論。

    但吳姓鄰居不認帳，強調「小黑」失蹤與他無關，黃姓夫妻不放過他，連續3天在他家門口張貼「還小黑」、「還狗來」等多張紙條，見效果不彰後，改從去年1月起，平均每3至5天深夜，就拿雞蛋朝吳男家門口砸去，吳男被吵到幾乎無法入眠，不但得去身心科求助，還得清理一地破碎的蛋液和蛋殼。

    吳男忍無可忍的情況下報警，警方循線傳喚黃姓夫妻到案，他們也都坦承犯行。高雄地方法院審理時，黃姓夫妻辯稱，丟雞蛋並沒有造成吳男人身或財產上的損失，且吳男是為告人才去身心科掛號製造假象，實際上他一點都不害怕；但法官認為，黃姓夫妻蛋洗鄰居家門口時間長達5個月，且每次時間不固定並常發生於深夜，已嚴重妨害鄰居住居安寧的權利，因此依強制罪各判徒刑2月和5月，均得易科罰金，可上訴。

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